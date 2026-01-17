《劍來》動漫懶人包：阿良強到什麼地步？盤點江湖Top 20境界人物

動漫《劍來》改編自烽火戲諸侯的同名仙俠小說，《香港01》記者上回已經為讀者整理了Top 5 絕頂高手的介紹，接下來，記者繼續親自追劇看小說，為大家介紹武力境界第 6-15 名關鍵人物。

中流砥柱：左右天下大勢的關鍵十人

這份名單中的人物，每一位單獨拿出來都是一部傳奇。他們或許沒有三教祖師那樣「言出法隨」的至高權柄，但他們的每一次抉擇，都直接決定了《劍來》劇情的走向與無數人的生死。

第6名：崔瀺（繡虎）—— 以天地為棋盤的國手

境界： 最終十四境（且是戰力極強的十四境，合道路徑特殊）

動畫首度登場： 第一季第 4 集（以大驪國師形象出現+少年分身形態登場）

身份標籤： 大驪國師、文聖首徒、棋聖

如果說齊靜春是許多讀者心中的「白月光」，那麼崔瀺就是那個讓人又愛又恨、最終卻不得不敬佩的「黑暗英雄」。他曾是文聖的首徒，才華橫溢，卻因為理念與齊靜春、文聖不同，選擇了叛出師門，成為了大驪王朝的國師。（下圖由AI生成，其中崔瀺的名字有誤）

崔瀺的外號是「繡虎」，心有猛虎，細嗅薔薇。他是一個絕對的理性主義者，為了讓人族在未來與蠻荒妖族的決戰中勝出，他不惜犧牲小部分人的利益，甚至不惜讓自己背負萬世罵名。他下了一盤很大很大的棋，陳平安、齊靜春、甚至三教祖師都在他的算計之中。

在動畫中，他目前的形象是一個深不可測的老者（或少年），看似陰鷙，實則目光長遠。他主張的「事功學說」，是陳平安後期思想體系的重要補充。崔瀺最終的結局極其壯烈，他用自己的性命完成了最後一步棋，將蠻荒天下的一半氣運硬生生拖住，為浩然天下爭取了勝機。

【記者點評】崔瀺的強大在於「算計」。在同境對決中，你還沒出手，他就已經算到了你後面的三千步。他是《劍來》智商天花板之一。

第7名：寧姚 —— 萬年一遇的劍道天才

境界： 十四境劍修（飛昇境時便可斬十四境）

動畫首度登場： 第一季第 2 集

身份標籤： 劍氣長城之主、陳平安道侶、天下第一女劍仙

寧姚，陳平安的「愛人」，也是《劍來》當之無愧的第一女主角。她出生在最殘酷的劍氣長城，父母雙亡，從小就背負著守護長城的重任。她的性格直爽、霸氣，沒有傳統女性角色的扭捏，是一位真正的女中豪傑。

寧姚的天賦有多高？書中評價她是「萬年以來劍道天賦第一人」。她在飛昇境時，就能跨境界斬殺十四境的大妖，這種戰績在《劍來》體系中幾乎是違背常理的。

對於陳平安來說，寧姚是他拔劍的理由。動畫第一季中，兩人初次相遇的青澀互動，為這部沈重的作品增添了一抹亮色。但讀者要知道，這對情侶聚少離多，他們的愛情是在血與火的淬煉中成長的。寧姚後來成為五彩天下的共主，她的實力與地位，讓她足以排進全書前十。

寧姚的劍，講究一個「快」與「純」。她不需要太多的花哨招式，一劍遞出，便是無敵。

第8名：阿良 —— 那個自稱猛字的男人

境界： 十四境劍修（曾跌境，後重返巔峰）

動畫首度登場： 尚未登場（第二季核心人物）

身份標籤： 亞聖之子、遊俠、劍客

「做人要厚道，殺妖要趁早。」這是阿良的名言。作為亞聖的兒子，他卻總是帶著一頂破斗笠，騎著一匹瘦驢（這頭驢也是高戰力的，不簡單），腰間別著一把竹刀（其實是劍），一副落魄遊俠的模樣。

阿良是書中人氣極高的角色，他是陳平安江湖路上的重要引路人。他雖然看起來不正經，喜歡吹牛，但在大是大非面前，他比誰都靠得住。他在劍氣長城獨自刻字「猛」，一人一劍殺穿蠻荒，讓妖族大軍聞風喪膽。他說自己斬十個超級大妖，不是吹的，那是真的！

在第二季動漫中，掀起第一個蕩氣迴腸的大高潮者，就是超強的阿良。他一劍斬毀了大驪國的仿造的「偽白玉京」，羞辱和殺掉一半鎮國諸神，直接破壞該國國運根基。將眾多超級對手和神靈按在地板瘋狂摩擦，打到他們徹底懷疑人生，一起驚呼：「原來是十三境巔峰！直逼十四境！」他們居然不知道，阿良本身早已經是十四境，還說什麼直逼.......

阿良的劍道，是「風流」。他的實力在十四境劍修中屬於頂尖，僅次於白也等少數幾人。他教會了陳平安什麼是江湖氣，什麼是男人的擔當。動畫觀眾如果看到一個戴斗笠的猥瑣大叔出場，千萬別小看他，那可是真正的絕世高手。他戴斗笠只是鎮壓降低自己的境界，避免被天道監視到他，逼他飛升離開人間而已。當他自己脫下斗笠，解除境界封印，就知道自己只能離開人間了。

阿良與齊靜春的關係是如何的？

阿良與齊靜春的關係極其深厚，跨越了輩分與生死的羈絆。他們是儒家同門，齊靜春是文聖（老秀才）的弟子，而阿良是亞聖之子。在儒家文廟的法統中，阿良的輩分比齊靜春更高。

兩人性格雖一莊一諧，卻是道義上的摯友。阿良極度認可齊靜春的學問與為人，認為齊靜春是當世少有能讓他感到敬重的人。齊靜春在驪珠洞天殉道前，與阿良有過密談。阿良在動畫第二季中正式登場護衛陳平安一行前往大隋，實則是為了履行與齊靜春的約定。他斬毀「偽白玉京」也是為了替已逝的齊靜春向大驪王朝討要一份公道。

兩人實力誰高誰低呢？齊靜春在境界的圓滿與大道的廣度上更勝一籌（三教合一），而阿良則在極致的殺力與戰鬥技藝上無人能敵。

白玉京是什麼？偽白玉京又是什麼？

在《劍來》的世界觀中，「白玉京」是道教的核心聖地，坐落於青冥天下。它是整部作品中實力最強大的勢力之一。

「偽白玉京」（又稱大驪白玉京或仿白玉京）是大驪王朝在京城建造的一座仿造建築。根據 2026 年初動畫第二季（大隋遊學篇）的熱播劇情與小說設定，它是由大驪國師崔瀺（繡虎）與大驪王朝共同主導建造，旨在以人間王朝之力仿造道教聖地「白玉京」。它是大驪王朝「以人間比肩仙道」的象徵，用以鎮壓大驪國祚氣運，並對外展示王朝崛起的威懾力。

偽白玉京配備了十二把仿造的飛劍及強大的防禦陣法，號稱能斬殺十三境以下的修士。可惜，它遇上的是十四境神人，阿良極致的劍道實力，「一劍斬斷仿白玉京十二飛劍」，直接毀掉了這座大驪王朝耗費鉅資建造的氣運建築。這場戰鬥，也是讓記者看得最熱血沸騰的劇情。

第9名：鄭居中 —— 魔道第一人，心機深沈

境界： 十四境（且擁有分身無數，極難殺死）

身份標籤： 白帝城城主、魔道巨擘

如果說崔瀺是為了天下蒼生而算計，那麼鄭居中就是為了「大道」而算計。他是魔道巨擘，白帝城城主，被譽為「只輸崔瀺半子」的智者。

鄭居中的恐怖之處在於你永遠不知道他在想什麼，也永遠不知道你面對的是不是他的真身。他修煉的功法極其特殊，能夠化身千萬，心魔無孔不入。他曾與陳平安有過多次博弈，雖然立場不同，但他對陳平安展現出了一種特殊的欣賞。

他是那種連三教祖師都要忌憚三分的人物，因為他總是站在規則的邊緣，隨時可能打破平衡。

第10名：劉十六 —— 君子不器，返璞歸真

境界： 十四境

身份標籤： 文聖三弟子、陳平安師兄

文聖一脈，盡出怪物。大師兄崔瀺是國手，二師兄左右是劍聖，三師兄劉十六則是一個憨厚的漢子。他的本體是一頭大妖（曾是蠻荒天下的強者），後被文聖感化，收為弟子。

劉十六極少出手，他的強大在於「穩」。他的道心堅如磐石，在十四境中屬於防禦力極強、且爆發力同樣恐怖的存在。他對陳平安極為護短，多次在關鍵時刻現身為小師弟撐腰。他的存在證明了文聖「有教無類」的教育理念。

第11名：左右 —— 劍術已通神，只攻不守

境界： 十四境劍修

身份標籤： 文聖二弟子、劍術第一

左右，人如其名，劍術高到讓人覺得他就在大道的「左右」。他被公認為劍術最純粹的人，甚至在技巧層面可能超過了阿良。

左右的性格極其沈悶、嚴肅，不苟言笑，與阿良形成了鮮明對比。他教導陳平安劍術時極其嚴厲，但內心非常關心這個小師弟。他在劍氣長城一戰中，為了守護師弟和防線，曾一人單挑多位大妖，殺得渾身是血也不退半步。

他的劍，是教科書級別的劍。動畫後期，左右的出場將是劍鬥場面的巔峰展示。

《劍來》十五個戰力境界升級示意圖。（香港01 AI製圖）

第12名：阮邛 —— 龍泉鎮的打鐵聖人

境界： 十一境（初登場） -> 十二境（後期）

動畫首度登場： 第一季第 3 集

身份標籤： 兵家聖人、鑄劍大師、阮秀之父

阮邛是動畫第一季中鎮壓場面的頂級戰力之一。作為兵家聖人，他受命坐鎮驪珠洞天，負責監管機緣與秩序。他的形象是一個沈默寡言的打鐵匠，但每一錘落下都有震動山河的威力。

雖然在後期強者如雲的榜單中，阮邛的境界似乎不夠看，但在故事初期，他是絕對的「天」。而且作為兵家修士，他的殺力遠超同境練氣士。他對陳平安的態度經歷了從無視到認可的過程，尤其是在陳平安與他女兒阮秀（火神轉世）的關係上，他是一個典型的「護女狂魔」嚴父形象。

記者最喜歡他的個性，因為他殺伐果斷，不會像齊靜春那樣過度講道理和仁義。阮邛講規矩和原則，也是當地率性而為，比如他在動畫第一季中講明，不准外人踏入他劃下的小鎮界線，結果有幾個囂張的二打六不知好歹在界線前「玩嘢、串嘴」，以為自己剛剛好不越界，就不會被懲罰。豈料，阮邛大怒，照樣衝上去逐一擊殺。記者看到這段劇情，心內大叫：實在好爽呀！

《劍來》動畫第二季上線，連破多項紀錄：騰訊視頻站內播前預約人數達891萬，創國漫預約人數新紀錄；開播僅16分鐘站內熱度達20000，開播11小時站內熱度突破25000，打破2025年動漫熱度新紀錄。更有近十萬人參與站內評分，獲9.8高分。

第13名：李二 —— 扮豬吃老虎的極致

境界： 十一境武夫（但能錘殺十二境修士）

動畫首度登場： 第一季第 6 集

身份標籤： 龍泉鎮農夫、李希聖之父、純粹武夫

在動畫中，李二看起來就是個窩囊的莊稼漢，住在陋巷，怕老婆。但誰能想到，他竟然是傳說中的十境乃至十一境的純粹武夫？

武夫在《劍來》體系中是一個特殊的存在，同境無敵，且體魄強橫。李二為了給受欺負的女兒出頭，曾直接殺上豪門，一拳打爆對手，那一刻的霸氣與平日的憨厚形成巨大反差。他是陳平安武道之路上的重要參照，證明了「市井之中有高人」。

大驪國武力第一的宋長鏡，自吹自擂自己單手能打爆齊靜春，結果每次遇到李二，都是被李二徹底壓制，甚至被按在地板摩擦。所以，就算你跟李二同境界的時候，你也是要輸的。這些劇情，也是令記者看得很爽之處。

第14名：陸沉 —— 夢裡不知身是客

境界： 十四境（道家老三）

動畫首度登場： 第一季第 1 集（算命先生/說書人）

身份標籤： 道祖座下三弟子、白玉京掌教之一

陸沉，字面意思就是「陸地沈沒」，暗示其災難級的能力。他在動畫第一集就以一個看似瘋癲的說書先生形象出現，對著陳平安說了一些莫名其妙的話。（其實記者一看就知道，此人肯定是隱藏實力的超級高手了）

他是道家的掌教之一，修煉的是「夢蝶」之法，分身無數，遊戲人間。他是齊靜春的主要對手之一，也是造成齊靜春死亡的推手之一（雖然是大道之爭）。陸沉性格反復無常，看似笑嘻嘻，實則視萬物為芻狗。他與陳平安的因果極深，是陳平安最想揍但也最難殺的人之一。

第15名：馬苦玄 —— 宿命的對手

境界： 十境 -> 飛昇境（成長速度極快）

動畫首度登場： 第一季第 2 集

身份標籤： 杏花巷少年、真武山傳人、天選之子

【背景與重要性】如果說陳平安是「地獄開局」，那馬苦玄就是「外掛開局」。他與陳平安同出驪珠洞天，天資卓越，氣運逆天，隨便摔一跤都能撿到寶物。

他被兵家祖庭真武山收為核心弟子，一路順風順水。他與陳平安是天生的死敵，兩人的性格截然相反。馬苦玄信奉力量至上，看不起陳平安的「規矩」與「道理」。兩人在書中有過多次生死搏殺，馬苦玄是檢驗陳平安修行成果的最佳磨刀石。

