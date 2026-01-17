《劍來》齊靜春排第三｜真龍稚圭、陳清都排第幾？揭秘戰力天花板

《香港01》記者親自觀看了《劍來》電視劇和小說，為讀者整理的人物介紹專題，來到了最終章（第三篇）。在這一部分，我們將補完 Top 20 名單中的最後五塊拼圖，並特別增設一個「無冕之王：榮譽殿堂」章節，收錄介紹那些因特殊原因（如身死道消或狀態特殊）未入正榜，但實力足以撼動天地的傳奇人物，比如超級劍仙陳清都，實力足以比肩排名第三的齊靜春。

潛龍在淵：決定未來的關鍵變數（第 16-20 名）

這最後五位上榜者，或許在當下的絕對殺力上不如三教祖師，但他們每一個都是「氣運」的集合體。他們代表著《劍來》世界的未來與傳承。

本文資料來源：騰訊視頻《劍來》官方視頻、縱橫中文網《劍來》原著、百度百科 - 劍來角色設定集

第16名：劉羨陽 —— 夢中傳道的天才，陳平安的「大後方」

境界： 十二境巔峰劍修（隨時可破境，且戰力遠超境界）

動畫首度登場： 第一季第 1 集

身份： 陳平安摯友、正陽山搬山猿死敵、醇儒陳氏後人

如果說陳平安活得太「累」，那劉羨陽就是活得最「瀟灑」的人。他是陳平安在泥瓶巷最好的朋友，兩人性格互補：陳平安謹慎沈穩，劉羨陽陽光跳脫。

劉羨陽的身世極其顯赫，是醇儒陳氏的遺孤，擁有家族傳承的「夢中練劍」神通。這意味著他睡覺就在修煉，天賦之高，連風雪廟、真武山這類頂級勢力都搶著要。

在動畫第一季中，劉羨陽因拒絕交出祖傳劍經，被正陽山搬山猿打成重傷，險些喪命。這件事是陳平安性格轉變的關鍵轉折點——為了救朋友，陳平安第一次展現出了與世界為敵的決心。

後期劉羨陽的劍道極其誇張，他自創的劍術能夠無視空間距離，甚至能「借劍」。他和陳平安的兄弟情是全書最溫暖的線索之一。他在，陳平安就有家；他在，陳平安就知道這世上還有個地方可以卸下防備。

《劍來》戰力天花板排名16-20（香港01 AI製圖）

第17名：宋集薪（趙繇）—— 皇座上的孤獨者

境界： 皇帝（身負一國氣運，雖非純粹修士，但有鎮壓大修士之能）

動畫首度登場： 第一季第 1 集

身份標籤： 大驪先帝私生子、陳平安鄰居、真正的「真龍天子」

宋集薪，也就是後來的大驪皇帝趙繇。他在動畫初期只是陳平安隔壁那個有點討人厭、養著俏婢女的富家少爺。但他真正的身份是大驪皇室流落在外的私生子，是被安排在驪珠洞天養氣運的「潛龍」。這也是記者在觀看《劍來》動畫第一季時，最討厭的人物之一。

他與陳平安的關係非常微妙：既是鄰居，又是潛在的競爭對手。陳平安原本有機會獲得那份「真龍氣運」，但因本命瓷破碎而轉移到了宋集薪身上。宋集薪心知肚明，因此對陳平安總有一種復雜的優越感與愧疚感交織的情緒。

作為大驪皇帝，他雖修為不高，但手握一國玉璽，調動的山水氣運足以鎮壓上五境修士。他是「廟堂」線的代表人物，展現了權力如何影響修真界的格局。

第18名：稚圭（顧聆）—— 勢利的真龍，危險的伴侶

境界： 飛昇境大妖（真龍完全體）

動畫首度登場： 第一季第 1 集

身份： 世間最後一條真龍、宋集薪婢女、勢利眼

稚圭是《劍來》中最具爭議性的女性角色之一。動畫黨第一眼看到她，會覺得她是個清純可愛的婢女，但實際上她的本體是世間最後一條真龍，被鎖在鎖龍井下。

她的性格特點是極致的「勢利」與「生存本能」。她誰強就跟誰，誰有氣運就吸誰。初期她曾試圖依附陳平安，發現陳平安本命瓷碎後立刻轉投宋集薪懷抱。

儘管性格不討喜，但她的實力毋庸置疑。在吞噬了走江化龍的驪珠洞天機緣後，她迅速成長為飛昇境大妖，肉身強橫無比。她是陳平安人性考察的一面鏡子——在利益與誘惑面前，人（或妖）會變成什麼樣？

（香港01 AI製圖）

第19名：曹曦 —— 旁門左道的老祖宗

境界： 十三境（鬼修/旁門）

動畫首度登場： 尚未登場

身份標籤： 隨駕城老祖、散修代表、老奸巨猾

曹曦代表了《劍來》世界中數量龐大的一個群體——「散修」。沒有大宗門庇護，全靠算計和狠辣活下來。

曹曦修煉的是鬼道，手段陰沈詭異。他雖然不是那種正面硬剛的強者，但保命手段和陰人能力天下無雙。他與陳平安的交集在於中土神洲的冒險，兩人的博弈展現了江湖的險惡。

能排進前20，是因為他在特定領域（如陣法、陰魂）達到了極致，且活得夠久。在修真界，活得久本身就是一種實力的證明。

《劍來》十五個戰力境界升級示意圖。（香港01 AI製圖）

第20名：朱歛 —— 落魄山的大管家，遠遊宗師

境界： 止境武夫（山巔境 -> 神到境）

動畫首度登場： 尚未登場（藕花福地篇登場）

身份： 佝僂老者、武學宗師、情聖

如果說陳平安是落魄山的「面子」，那朱歛就是落魄山的「裡子」。朱歛初登場時是一個形如枯槁的佝僂老頭，在藕花福地中是天下第一的高手。被陳平安帶出福地後，他成為了落魄山的大管家。

千萬別被他卑微的態度騙了。朱歛是真正的大宗師，他在武道上的理解極深，而且心思縝密程度僅次於崔瀺。他把落魄山打理得井井有條，對內是慈祥的長輩，對外則是恐怖的殺神。

他有一句名言：「少爺只管前方出劍，身後小事，老奴自會料理。」這就是朱歛，一個讓所有讀者都想擁有的全能管家。

榮譽殿堂：三個無冕之王

這些人物因為已是「逝者」或「殘魂」，或者不屬於常規戰力體系，未列入正式排名，但他們的實力絕對是 Top 5 級別的。

陳清都（老大劍仙）

地位： 劍氣長城萬年坐鎮者，陳平安的劍道引路人。

實力： 巔峰時期可斬殺三教祖師分身。他是一縷殘魂，卻鎮守了人間萬年。若他還活著，絕對是前三名。他把最後的劍意給了陳平安，選擇了消散。

觀道觀老道人

地位： 遠古十豪之一，活化石。

實力： 道法通天，連三教祖師都要喊一聲前輩。但他不問世事，屬於隱藏Boss。

雞湯和尚

地位： 佛門高僧，負責鎮守蓮花天下。

實力： 深不可測，喜歡給人灌「雞湯」（講佛理）。

寫在最後：《劍來》不僅僅是一部修仙小說，它是一部披著仙俠外衣的哲學探討。烽火戲諸侯用 500 萬字，探討了一個核心問題：「當你擁有力量時，你是否還願意講道理？」

陳平安的一生，就是在證明：道理是可以講得通的，如果講不通，那就用劍讓對方坐下來聽。