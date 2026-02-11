PS5新春優惠74折$2,590起出機｜LE SSERAFIM金采源情人節陪你打機｜繼上次搵韓劇女神《社內相親》金世正拍片後，今次竟然找來 LE SSERAFIM 的金采源（Kim Chaewon）拍攝宣傳影片。宣傳PlayStation 更韓國人氣時尚品牌 Wiggle Wiggle 合作的「Love of Play」周邊系列（有拖鞋、杯墊等）。



金采源代言「Love of Play 2026」短片

情人節 K POP 女神同你雙打 PS5？

Kim Chaewon首度影片主題是跟家人，父親兄妹一家四口齊齊打PS5。之後還會有朋友篇、一人打機篇。各位fans是否要腦內FF多個情人節同「采采」雙打篇？

金采源同色 Dualsense 無線控制器｜豐澤優惠價$499

LE SSERAFIM金采源情人節陪你打PlayStation 5

PS5 新春優惠 74 折 $2,590 起出機｜掃采采同色手掣

同期又有 PS5 新春出機優惠（即日至2月19日），抵玩價入手主機，情人節「FF」下自己同金采源著同款拖鞋，一齊打《仁王3》、《Biohazard Requiem》，更有韓系 Wiggle Wiggle 合作精品可以限量入手。

金采源同色 Dualsense 無線控制器｜豐澤優惠價$499

$5,390 買 PS5 Pro 遊戲主機｜豐澤優惠連結

$3,390 買 PS5 Slim 光碟版主機｜豐澤優惠連結

最平$2,590入手 PS5 Slim 數碼版主機｜豐澤優惠連結

$1,429 掃遙控遊玩掌機 PS Portal｜豐澤優惠連結

PS5新春優惠74折$2,590起出機｜LE SSERAFIM金采源情人節陪你打機