iPhone 17 Pro宇宙橙配色令中國營收暴增38%　下代新色辨識度更高

蘋果專為iPhone 17 Pro系列，推出的宇宙橙配色，被中國消費者形象地稱為愛馬仕

（Hermès）橙，他們將這種鮮豔的色調，與法國奢侈品牌的標誌性顏色緊密聯繫在了一起。



自iPhone 17 Pro系列上市以來，有關宇宙橙版本的視頻在社交媒體上迅速走紅。IDC高級研究總監Nabila Popal表示，正是蘋果在外觀設計上的積極改變，包括引入這種搶眼的橙色，成功吸引了大量消費者，為品牌注入了新的活力。

根據目前的爆料，蘋果計劃從咖啡色、紫色、酒紅色這三款候選配色中選出一款作為年度主打色。（YouTube@ZONEofTECH）

根據最新的財報數據顯示，蘋果第一財季在中國市場的營收達到了260億美元，按年增長38%，這創下了該公司在該地區有史以來的最佳表現。目前中國市場已經貢獻了蘋果全球總銷售額的約五分之一，戰略地位愈發凸顯。

展望今年秋季即將發布的iPhone 18 Pro系列，蘋果肯定會推出一款全新的標誌性顏色，用以替代現有的宇宙橙。根據目前的爆料，蘋果計劃從咖啡色、紫色、酒紅色這三款候選配色中選出一款作為年度主打色。

除了色彩上的更迭，iPhone 18 Pro的另一大顯著變化是動態島的面積大幅縮小。據悉，iPhone 18 Pro的動態島寬度，將由上代iPhone 17 Pro的20.76mm，縮減至13.49mm，正面視覺觀感將變得更加簡潔。

實現這一變化的關鍵在於硬件佈局的優化，爆料稱蘋果將紅外泛光感應元件成功置於屏下，並將其位置移至屏幕左上角。由於前置攝像頭、點陣投影器以及紅外鏡頭的位置依然保持居中，這種錯位排布有效壓縮了頂部的挖孔區域，使得iPhone 18 Pro擁有了更高的屏佔比。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】