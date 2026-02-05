史上最貴比卡超PTCG下週拍賣　估值七千萬Logan Paul親身見證

史上最貴比卡超PTCG卡拍賣，直擊估值七千萬以上貴卡誕生｜全球收藏卡市場近年屢創新高，不少童年回憶如今已搖身一變成為價值連城的資產。國際知名拍賣平台Goldin將於2月16日，與頂級網紅兼資深收藏家Logan Paul，在美國舉辦一場備受矚目的拍賣盛事。Logan Paul手上一張被譽為「寶可夢卡聖杯」的「比卡超插畫家（Pikachu Illustrator）」PSA 10評級藏卡將進行結標，市場預計成交價有機會突破7,000萬港元，勢將刷新世界紀錄。



為什麼這張比卡超插畫家卡價值連城？

是次拍賣的焦點，無疑是Logan Paul持有的「比卡超插畫家」PTCG收藏卡。這張卡之所以被視為收藏界的巔峰之作，因為其極度稀缺性及完美的品相（PSA 10）。該卡原本是1998年日本《CoroCoro月刊》舉辦繪畫比賽的優勝獎品，存世量極少，並未公開發售，據知全球只得39張，而即將拍賣的這一張，更是目前全球唯一已知獲PSA評為Gem Mint 10級別的完美藏卡。

Logan Paul於2022年以約527.5萬美元（約4,114.5萬港元）購入此卡，當時已創下健力氏世界紀錄，成為史上最昂貴的寶可夢藏卡。隨著收藏市場持續升溫，該卡的價值在四年間進一步攀升。根據Goldin指連這張卡目前的叫價已高達632.4萬美元（約4,932.7萬港元）。國際預測市場平台Polymarket的數據更顯示，市場普遍看好最終成交價將超過700萬美元，甚至有部分預測認為有機會觸及1,000萬美元大關。這張卡不僅代表了Pokemon文化的頂點，更被視為頂級藝術品般的資產。

誰是Logan Paul？他在收藏界有何影響力？

Logan Paul是美國著名的YouTuber、職業摔角手及網絡紅人，擁有超過兩億社交媒體粉絲。雖然他早期以拍攝娛樂影片起家，但近年在收藏界，尤其是PTCG市場（Pockemon Trading card game），尤其活躍，而且他在2020年至2021年間多次高調直播「開箱」絕版Pokemon寶可夢卡盒。

他將收藏卡從單純的愛好提升至國際關注的流行文化層次，其持有的藏品往往成為市場指標。是次他與Goldin合作拍賣其手中的王牌藏品，除了是資產配置的操作，亦被視為測試高端收藏市場承接力的重要指標。除此之外，他亦會在活動當日親手拆封（俗稱「爆卡」）極罕有的1999年寶可夢首版基礎擴充包遊戲卡（1st Edition），該盒內含的補充包早前分拆拍賣總額達138.7萬美元，單包價值高達數萬美元，足以吸引全破PTCG愛好者的目光。

這次活動不僅是美國收藏界的盛事，亦吸引了香港資本的目光。本港上市公司迷策略（HKEX: 2440）將率領香港藏家團遠赴美國Goldin總部參與其中。迷策略近年積極佈局文化藏品市場，除了收購知名藏卡品牌Grade 10，更與國際藝術品運輸機構Crown Fine Art合作推出高級保管服務，並利用區塊鏈技術將實體藏品代幣化，以提升藏品的透明度及流動性。

PTCG寶可夢卡是否已成為具潛力的另類投資？

從數據層面分析，收藏卡已逐漸脫離單純的興趣範疇，躍升為具有數據支持的另類投資類別。據《華爾街日報》引用Card Ladder的數據顯示，自2004年至今，PTCG寶可夢藏卡的價值累計飆升3,821%，其回報率遠超同期標普500指數的483%漲幅。隨著全球藏卡市場規模預計於2030年達到235億美元，這類具備稀缺性、文化共鳴及高評級的收藏品，正吸引越來越多尋求資產多元化的投資者關注。

是次拍賣將於香港時間2月16日早上11時進入結標階段，屆時若有新出價，系統將自動延長競標時間。這場拍賣不僅是數字上的競逐，更是全球收藏文化的一次重要展示。《香港01》記者屆時亦將親身飛抵美國新澤西州Goldin總部現場，直擊Logan Paul為1999年寶可夢首版基礎擴充包遊戲卡「爆卡」過程及見證天價藏卡成交的歷史時刻，敬請留意後續報道。