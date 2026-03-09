《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展大獲成功後，今年春季以全新面貌回歸香港 ！主辦單位 AllRightsReserved 宣布，「100%多啦A夢櫻花節」春日體驗店將於 4 月 3 日起登陸銅鑼灣希慎廣場，為一眾粉絲帶來復活節長假期的打卡好去處 。



跨越三層沉浸式櫻花主題體驗

今次櫻花節體驗店橫跨希慎廣場三個樓層 。地下（G/F）設有期間限定店及扭蛋專區，讓入場人士率先感受粉色春日氣氛 。一樓（1/F）則有多啦A夢手作區，粉絲可以親自挑選法寶刺繡章，即場製作專屬的布質吊牌鎖匙扣 。玩樂過後，還可以到五樓（5/F）中庭參與互動遊戲攤位贏取驚喜獎品 。

多啦Ａ夢櫻花節4月銅鑼灣開幕！復活節好去處 即睇必搶首發限定品

網上預售及入場整理券預約教學

想第一時間入手心頭好的粉絲要留意，大家可於 3 月 31 日上午 11 時起，在 DDT Store 官方網站參與限時網上預售（只限部分商品） 。至於打算親臨銅鑼灣現場參觀的讀者，記得由 4 月 1 日起於 KLOOK 免費預先登記限定商店的入場整理券，每個時段名額有限，先到先得 。

即睇38款必搶首發限定品