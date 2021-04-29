撰文： T客邦 最後更新日期： 2021-04-29 08:00

根據中國媒體報導，4月24日晚，一男子持刀刺欲殺米哈游兩位創始人，結果在米哈游公司園區被現場抓捕。報導稱，嫌疑人谷某某因對米哈游公司海外推廣不滿，欲伺機持刀殺害公司兩位創始人劉某、蔡某後準備跳樓自殺。

事件起因為米哈游旗下手遊《崩壞3rd》，先前在三月底，於國際版的伺服器上舉辦週年慶活動劇情，女武神角色換上了兔女郎服裝，開始了性感唱跳。

但是，這一策劃並沒有在中國國內的伺服器上線，因此引起玩家不滿。甚至有玩家表示，這是米哈游對國外的玩家「媚宅」，傷害了自己對《崩壞3rd》角色傾注的感情。而在4月22日，米哈游還對此道歉。稱「《崩壞3rd》外服活動的確有不當之處，自己對既定角色的設定把控不當，向玩家道歉，保證以後不再出現。」

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不過，這一番道歉讓中國玩家還是不滿，認為這個道歉是等到國外的活動辦完了，才回到中國國內道歉。

這也沒有平息這位谷姓玩家的怒火，根據媒體報導，他在佛山市暫住地，透過網路上查詢了米哈游公司劉某、蔡某兩名創始人身份及照片，並在網路上買了兩把管制刀具（彎曲刀刃，刃長約9c，已開鋒）。然後從廣東佛山特地前往上海米哈游的公司總部，意圖刺殺兩位創始人。

《崩壞3rd》微博擷圖

《崩壞3rd》是由米哈遊2016年發行的一款角色扮演手遊，如果大家不健忘的話，應該還記得在本月初，同樣一個《崩壞3rd》的新聞，就是《崩壞 3rd》推廣帳號中，宣布終止與 Coser蕾菈的一切合作，原因是她過去在社群帳號中將COVID-19錯誤稱呼為「武漢肺炎」。

中國遊戲宣傳在中國國內要擔心中國玩家的言論，就算是中國以外的地區，只要做的不好一樣會被中國玩家砲轟。只是，這次玩家不只是在鍵盤上嘴砲，弄到要殺人也是太誇張了，這樣誰還敢做遊戲？也有中國網友表示，現在的孩子不要這麼腦殘，「去裝一袋大糞潑他們一身不好嗎？」

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