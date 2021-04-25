撰文： 數位時代 最後更新日期： 2021-04-25 07:00

從電商跨足雲端、影視到醫療，不斷顛覆各個產業的亞馬遜（Amazon），卻在電玩遊戲領域走得磕磕絆絆。踏足這塊領域多年來，投資數十億美元卻繳不出任何實績，近一年更不斷陷入開發延宕，甚至有遊戲尚未問世就黯然夭折的窘境。

本週，又有一款遊戲胎死腹中，亞馬遜宣佈與中國樂遊科技共同開發的《魔戒》線上遊戲中止開發。雖然這款遊戲不得不喊停的原因，是礙於樂遊科技去年12月被騰訊收購，然而亞馬遜與騰訊卻無法就這次合作得到共識，最終導致取消合作開發計畫。

亞馬遜發言人表示，「我們很喜歡魔戒的IP，很遺憾無法將這款遊戲帶給大家。」亞馬遜於2019年宣佈《魔戒》線上遊戲的開發計畫，但兩年來一直沒有進一步的消息，如今更傳出開發中止。

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投資數十億美元、請來業界專家，亞馬遜進軍遊戲領域卻進展緩慢

像《魔戒》這樣於開發過程中殞命的遊戲，在亞馬遜內部卻屢見不鮮。早在2016年，亞馬遜仿效《英雄聯盟》打造的競技遊戲《Breakaway》便停止開發，理由是「找不到突破性的玩法」，無法做出讓玩家滿意的遊戲體驗。

亞馬遜從2014年開始進入遊戲領域，至今不僅投入數十億美元在遊戲製作上，也挖角《極地戰嚎2》（Far Cry 2）創意總監克林特．霍金（Clint Hocking）、遊戲開發商Take-Two Interactive旗下2K Games共同創辦人克里斯多福．哈特曼（Christoph Hartman）等知名業界人士。

然而亞馬遜卻沒能繳出值得一提的成果，甚至每一款大製作遊戲都陷入難產。去年亞馬遜重點研發的新遊戲《Crucible》5月上架Steam免費遊玩公測，然而玩家反應卻相當負面，結果推出不到半年時間，亞馬遜直接宣佈中止遊戲開發。

另一款大型多人線上遊戲《美洲新世界》（New World）也不斷延後推出時間，從去年延後至2021年初，2月又宣佈再度延期至8月底上市，究竟能否順利推出也還是未知數。

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儘管與亞馬遜的其餘業務相比，遊戲仍是相對小的一塊，但電商巨頭一直渴望在這個領域擁有一席之地。根據市場研究機構SuperData的報告，2020年全球遊戲收入達到近1,400億美元，較前一年成長12%。

亞馬遜並未透露他們究竟花了多少錢在遊戲研發上，不過有知情人士向《彭博社》透露，亞馬遜每年撥給電玩遊戲開發的預算約有5億美元，這不包括Twitch或串流遊戲等關聯業務。

一款3A大作的開發成本通常1億美元就已算相當高昂，然而多年來累積數十億美元的支出，亞馬遜至今卻一款放得上檯面的遊戲都拿不出來，即使說是學習成本也太過高昂。

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「規模太大」成亞馬遜投入遊戲開發原罪

作為電商龍頭，亞馬遜握有龐大資金與大量資源，人力物力都不缺的情況下，為何在遊戲領域遲遲難以繳出成績？

其中一個理由正是因為亞馬遜「太大了」，大到亞馬遜認為要做，就得做到業界一流，能自己來的就不要假手他人。好比說在遊戲引擎上，亞馬遜沒有選擇技術成熟的Unity或Epic Games的虛幻引擎，而是大手筆花費5,000萬美元取得CryEngine技術授權，自行開發遊戲引擎Amazon Lumberyard。

光是開發遊戲引擎便花費員工龐大時間精力，更遑論投入遊戲製作了。根據《彭博社》報導，一位亞馬遜前員工評論，「Lumberyard正在殺死這間公司。」

且遊戲引擎是成本極為高昂的投資，遊戲引擎開發商Unity成立至今從未獲利，且虧損的最大原因便是高昂的研發支出。

甚至在平台方面，為了不要給Steam抽取30%佣金，亞馬遜更一度決定自行開發遊戲銷售平台，結果這個計畫在內部引發兩極化反應，Twitch團隊不願意給予人力支援，使得計畫陷入難產。

亞馬遜也對遊戲本身有著非常高的期待，希望每個遊戲都是價值十億美元的品牌，能夠像《決勝時刻》（Call of Buty）一樣賺錢，同時必須是足夠創新、前所未見的東西。對遊戲開發人員來說，這顯然是個不切實際的要求。

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另外，亞馬遜期望能成為其餘業務推廣的著力點，吸引更多用戶加入Prime生態系，導致遊戲開發脈絡變得更為複雜，工作室無法專注在遊戲開發的任務上。

好比說，AWS業務之一便是向遊戲產業出售雲端服務，因此亞馬遜希望在遊戲開發中盡可能採用AWS的技術，展示他們的技術是如何幫助遊戲開發，進而吸引遊戲開發商購買服務。

再加上，領導遊戲部門的主管麥克．弗拉齊尼（Mike Frazzini）完全沒有遊戲開發經驗，使得他不懂遊戲開發的常規，在專業議題上也難以與員工深入溝通，這點廣泛受到員工批評。

同時，亞馬遜的企業文化與遊戲產業格格不入。有前員工評論，在亞馬遜適應企業文化比專業能力更重要，「假如有遊戲產業專家加入亞馬遜，他們能成功嗎？恐怕沒辦法。」

儘管內部的層層因素，導致遊戲開發並不順遂，亞馬遜還不打算從這塊戰場上撤離。即將在今年秋季繼任亞馬遜執行長的AWS負責人安迪．賈西（Andy Jassy），2月也在一份公司信中表示，「有些業務第一年就取得佳績，有些要很多年。即使我們尚未在遊戲領域取得成功，但只要堅持下去，我相信我們辦得到。」

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