重製又重製　為什麼遊戲經典復刻愈來愈多？新IP已難打出一片天？

撰文: 中關村在線 最後更新日期: 2021-05-17 10:00

遊戲創作領域的資本重心已經完成了向手遊轉移的局面,筆者個人的視角中,受到手遊市場資金回攏快,運營成本低開發周期短的各方面優勢影響,大型單機優質遊戲創作市場的萎靡,導致了經典IP重製的熱潮。

早前《暗黑破壞神II:獄火重生(Diablo II: Resurrected)》終於開始了內部測試,老遊戲的重製版本有着相對固定的用户群體,只要重製足夠良心照顧到老玩家反饋的細節,就會有人為情懷買單,相對於致力「收割」新生代玩家的手遊作品來説,重製版遊戲明顯對收益有更清晰的預見力。

另外一方面,面對新生代玩家群體的注意力都在手機平台這樣的局面,世界範圍內的老牌遊戲廠商的研發中心都正在向手遊轉移,在看到《原神》大火之後,Ubisoft也發佈了的一系列舉措,宣佈將重心轉移到移動端,將手上現有的IP繼續「發揚光大」。

就在《暗黑破壞神》之後,微軟也正式公佈準備了多年的情懷大作《世紀帝國4(Age of Empires IV)》,據悉,AoE4由坐落於加拿大温哥華的Relic Entertainment打造,畫面將有着巨大升級。目前,《世紀帝國2重製版》和《世紀帝國3重製版》都在穩步更新,前者去年11月新增食雞模式,今年1月更新了大型DLS「Lords of the West」。

事實上,包括暴雪、微軟、Capcom、EA,Ubisoft在內的多家遊戲開發商,都已經開始將曾經的熱門IP高清重置的計劃,其中就包括《魔獸世界(World of Warcraft)》《暗黑破壞神》《生化危機(BioHazard)》《Final Fantasy》《極速快感(Need for Speed)》等等。

在這個硬件性能升維的重要時機,老IP重製的計劃,一方面是為了讓玩家得到更好的遊玩體驗,而另外一方面也是讓經典的IP,找一個恰當的理由重新回到新生代玩家的視野,外媒IGN曾經有報道表明,包括PC和主機兩個主要的遊戲平台在內,新生代玩家的數量越來越少,隨着80/90玩家的年齡增長,主機以及PC高品質端遊的用户群體也越來越少,反而是移動端平台的流量紅利正在起勢,越來越受到一二級市場的青睞。

對於這種情況,老牌遊戲開發商的窘境更加明顯,花費時間和財力研發的遊戲並不能獲得更多玩家的群體擁躉,新創IP更難形成「現象級」的影響力,據筆者在國內遊戲網站工作的朋友透露,國內大型的PC端網遊開發在過去的兩年時間裏,立項數量縮水了70%以上,而單機遊戲的開發團隊也在面臨研發經費不足,投資方不買賬,立項難等問題。

事實上,對於遊戲玩家來説,Online Game時代向手遊過渡或許是一個必然,不過從客觀角度上來説,移動端遊戲仍舊不可否認的存在操作單一,遊戲體驗不佳的問題。龐大的新生代玩家群體是移動端遊戲的優勢所在,與此同時有很多玩家猜測,在手遊大熱Switch爆火的前提下,SONY是否會考慮重啓PSP的計劃呢?這個觀點非常值得持續關注後續的相關動向。

玩家的精力是有限的,在手遊爆火的背景下,掌上游戲的市場價值被近乎無限的拓寬,這就導致了其他平台遊戲的生存空間被壓縮,PC端網遊就是第一個喪失活力的「犧牲品」,這之後的市場變化究竟會變成什麼樣呢?重製「撈錢」會持續多久?不如一起來聊聊你的想法。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】