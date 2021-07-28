【Switch Zelda Skyward Sword 攻略／薩爾達禦天之劍／天空之劍】薩爾達禦天之劍非常著重迷宮解謎，不時要用腦想想如何解開機關令遊戲有進展，對沒玩開舊式Zelda的玩家來說頗容易卡關。此篇就會提最終迷宮空之塔、決戰吉拉希姆及Last Boss終焉者的關鍵流程攻略：
👇薩爾達禦天之劍流程攻略 空之塔最終迷宮 決戰終焉者👇
+49
Zelda 薩爾達禦天之劍攻略05｜拉聶爾沙海／海盜大本營／沙上船Zelda 薩爾達禦天之劍攻略06｜火山山頂 古老大祭殿 地底捉鼠解法Zelda薩爾達禦天之劍攻略07｜三龍神學勇者之詩 取最強海利亞盾
👇Zelda 薩爾達禦天之劍攻略 初期必知10個技巧👇
+15
👇嚴選 Switch 25 款必玩遊戲 2021（點圖觀看）👇
+46
詳細文章：Switch 2021必玩遊戲｜Mario／Zelda 嚴選25款單人/派對好玩Game
👇回味 Sony Japan Studio 經典十大作品（點圖觀看）👇
+16
詳細文章：Sony遊戲室Japan Studio解散 捉猴啦/死魂曲 10大經典必有共嗚
MHStories 2攻略｜探索票SR/超稀有巢 白疾風等古龍/二名蛋取得法MH Stories 2 魔物獵人物語2攻略｜全81隨行獸位置/取得法/蛋花紋Switch OLED新機證機能無升級 網民鬧垃圾 5類人偏偏可考慮入手