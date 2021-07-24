【Switch Zelda Skyward Sword 攻略／薩爾達禦天之劍／天空之劍】薩爾達禦天之劍非常著重迷宮解謎，不時要用腦想想如何解開機關令遊戲有進展，對沒玩開舊式Zelda的玩家來說頗容易卡關。此篇就會提供沙漠試練、拉聶爾沙海、海盜大本營至沙上船的關鍵流程攻略：



此部份林克會取得爪索及弓，終於可作遠距離攻擊

也會講解幾個顯眼寶箱／女神方塊的取得法

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