奧運令網民重新注視技術好、樣子漂亮的日本運動員，雖然花式溜冰女選手本田真凛（Marin Honda）並沒在奧運出場，但她8月4日在IG公開自己身穿《鬼滅之刃》角色虫柱胡蝶忍「鬼殺隊」正裝出場的相片，就吸了20萬like，網民更笑言：「如果奧運開幕禮有真凛出場，會吸引好多。」



原來這「冰上蝴蝶」造型是來自7月31日～8月1日於名古屋舉行的冰上表演《The ICE》，因為並不是正式比賽，所以造型更加自由，而且可正式加入動漫cosplay元素，非常搶眼！網民留言表示：「本田真凜如果以《鬼滅之刃》胡蝶忍造型出場，開幕禮就唔會咁無聊」、「想像下胡蝶忍喺冰上翩翩起舞既畫面，一定好靚。」、「真人版胡蝶忍神還原」、「本田真凜好有仙氣呀！」IG即將突破100萬追蹤！

Marin 胡蝶忍加其他IG靚相

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▼▼▼點擊看本田真凜私服照，是連女生也喜歡的類型▼▼▼

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本田真凛今年19歲，身高163cm，出身於日本京都伏見市，自2歲開始就接受花式溜冰訓練， 11 歲在全日本 Novice 溜冰表演首次奪得第1名，15歲時在世界青少年花式滑冰錦標賽奪得金牌，除了成績亮眼，外貌甜美的真凛又出身名門，就讀日本名校明治大學，IG已經將近有100萬粉絲follow。

認識「溜冰女神」Marin 家庭背景／成名因素

話說，花式溜冰是一門很花錢的運動，如果要認真訓練，請教練基本1個月20萬日圓，還未計租溜冰場、服裝道具。果然，日本網民調查發現，本田家是京都富豪！即睇本田真凛IG，從圖片中看看她有幾富貴！

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話本田真凛《鬼滅》look正過奧運就有點誇張，不過今次東奧閉幕式，的確被日本網民鬧爆👇🏻👇🏻

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原文：東京奧運閉幕式動漫元素多！日本網民唔收貨鬧爆：似公園活動

同場加映：東京奧運閉幕禮5大動漫重點 紅蓮華 吉卜力音樂

閉幕禮最多人認識的動漫元素，就當然是LiSA主唱的《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》，此曲一單在卡拉OK點唱榜取代了萬年冠軍EVA《殘酷天使的行動綱領》，更是日本唱片協會認證為「三白金」和「百萬」作品。歌曲改由日本全國的學生樂團以播片形式合演，主唱者LiSA沒有出場，未知是否受到丈夫鈴木達朗出軌不倫影響。



LiSA並沒有參加奧運閉幕禮唱《紅蓮華》（NHK節目截圖）

完整內容睇全文：奧運閉幕禮紅蓮華熱奏獨欠LiSA 東京斯卡樂園 Milet均具動畫元素