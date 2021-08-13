《三國志戰略版》PK賽季（S4）｜經歷過三季之後，玩家大多掌握到遊戲節奏和配將玩法，不過每季新加入的武將和戰法，都會令戰局發生變化。S4 神戰法「裸衣血戰」和神輔助將「周泰」都只能放在其中一隊，要如何組出 5 隊都高戰力的共存隊才是關鍵。以下將分將 4 組 T0～T1 共存隊伍的組合，其中有三隊更是每個組合都能出場的萬用隊。



【陣容 1】肉弓 T0.5（香港01美術製圖）

【陣容 1】吳騎 T0（香港01美術製圖）

根據玩家使用的開荒隊﹑武將和戰法情況，就算同一樣的陣容都有機會出現輕微改動，更何況需要組成 5 隊 T0～T1 的陣容。光是魏國基本鎖定曹操，法師必用太平道法，已經令組隊要花很多心機，部分隊伍不難共存。以下將分享 4組可以共存的 T0～T1 隊伍，原來魏法騎﹑麒麟弓的 CP 值極高，適合放在各個共存隊伍組合中。

👇👇《三國志戰略版》S4 4組T0共存隊伍👇👇

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《三國志戰略版》PK 賽季（S4）開荒得如火如荼，當節奏穩定下來後，玩家是時候想定今季要玩什麼隊伍。在「裸衣血戰」和姜維等，多個新戰法和武將登場，戰局又將和前三季截然不同，6 大勢力的寶物又令組隊的靈活性大增，想有力一戰就必須準備好 T0～T1 陣容。以下將分享S4十五隊T0~T1陣容和分析當中玩法。

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【Free Guy／爆機自由人／死侍／Deadpool／Ryan Reynolds／賴恩·雷諾士／電影】由「死侍」Ryan Reynolds賴恩·雷諾士主演的電影《爆機自由人》Free Guy即將上映，本片以「電子遊戲」（打機）作為主題，自然有許多和遊戲相關的內容和彩蛋；最近官方就公開了一系列超精美的海報。

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