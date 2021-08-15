Switch、PSN盜賬／盜用信用卡嚴重，即開手機兩步驟認證教學｜Sony、Nintendo早前指近期Switch的Nintendo Account及PS5／PS4的PlayStation Network（PSN）被盜的情況嚴重，而且更有機會盜去用家的信用卡資料，因此呼籲玩家立刻將PSN及Nintendo Account加入「兩步驟驗證」，利用手機短訊或Apps來加多一重保障，確保賬戶安全。



早前Sony（PlayStation）於Twiiter上提醒玩家最好將PSN賬戶加入兩步驟認證，皆因近期不少PSN賬戶被盜，如不加強自家賬戶保安等級，不小心讓黑客盜取戶口後，隨時就連信用卡都會被盜用，十分危險。就連Nintendog去年作出同樣警告，因此各位玩家加入兩步驟認證絕對是刻不容緩。

Nintendo去年4月曾指不少Nintendo Account「不正登入」，疑似被盜用情況。（網上截圖）

Sony及Nintendo都建議玩家設定兩步驟認證確保賬戶安全。（網上截圖）

玩家只需要在自己的戶口設定「兩步驟認證後」，每次在新裝置或久未登入的裝置上，作出登入時需要輸入自家密碼外，還需要輸入另一條「即時編成」的密碼，這條「即時編成」密碼可選擇手機SMS接收，或利用Google Authenticator app即時派發的隨機密碼，這可以確保登入的用家身份，多一重保障。

👇👇PSN及Switch Nintendo Account設定兩步驟認證方法👇👇

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PSN設定連結：https://www.playstation.com/en-hk/

Nintendo Account設定連結：https://www.nintendo.com.hk/support/nintendo_account/create_login/

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