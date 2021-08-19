PlayStation Store 再次推出折扣優惠（PS4／PS5遊戲優惠），今次和以往不同的時，所有優惠遊戲的價格都低於$148，當中亦不乏 3A 大作：《巫師3：狂獵》﹑《God of War》﹑《剌客教條：奧德賽》等。記者在折扣遊戲列表中，找出 22 隻值得趁低入手的必玩作品，未玩過的玩家可以留意。



由即日起至 2021 年 9 月 1 日，PlayStation Store 都有超值遊戲優惠活動，所有折扣遊戲都低於$148發售，部分大作更以2折至半價推出，在近月的遊戲荒中，不妨補回之前走漏眼的作品，用優惠價入手。同時，日本 Nintendo eShop 都正進行優惠活動，大熱的《二之國》和《Nightmares 2》都有折扣，記者亦找來 10 隻單機或多人合作的必玩推介。

《巫師3：狂獵》

《刺客教條：奧德賽》

👇👇PlayStation Store優惠 22隻必玩推介👇👇

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👇👇Nintendo eShop JP優惠 10隻必玩推介👇👇

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同場加映：Android限時免費7個遊戲推介 射撃／解謎 仲有鬼月必玩驚悚經典



Android限時免費遊戲｜Android/iOS 上的手機遊戲常會有限時優惠；以下《香港01》科技玩物記者今日就搜羅了 7 個 Android 平台上正在進行限時免費的遊戲 Apps，各位只要把握時間下載，就可以有大量免費娛樂。

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Back to school 消費券買電腦｜在暑假尾段再有 Back To School 2021 優惠，HKNotebook x moss 一如以往推出 「Notebook Ownership Program 2021」（大學手提電腦優惠2021），為 14 間大專院校找來 4 個不同電腦品牌的優惠，當中包括 Acer﹑Dell﹑HP﹑Lenovo。文書機或電競機都能在「Notebook Ownership Program 2021」中找到，如果正想找 Macbook 以外的手提電腦，以下的優惠就非常值得參考。

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