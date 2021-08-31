《分享同樂！瓦利歐製造》首度可雙打　9月10日上市體驗版已推出

由任天堂所製作的《瓦利歐製造》系列作品 Nintendo Switch 《分享同樂！瓦利歐製造》，即將於今年 ９月 10 日正式發售，官方也發布了最新的預告宣傳短片，售價為港幣 359 元，一起加入瓦利歐的瘋狂世界吧！
《分享同樂！瓦利歐製造》中瓦利歐與同伴完成了新遊戲，不料遊戲卻突然暴走，將一行人吸入遊戲當中，玩家需逐個破解關卡，拯救迷失的瓦利歐與同伴們。本作收錄超過 200 種遊戲，除了包含歷代經典對戰遊戲外，還有 10 款原創遊戲提供遊玩。
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本次首度加入了雙人破關模式，且在某些模式中，最高可以四人同時遊玩，官方也在目前提供了試玩體驗版，共計 12 款精選遊戲讓玩家嚐鮮，到時快與朋友一起挑戰彼此的反應力與瞬間爆發力吧，超多款遊戲根本玩不膩啊！
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