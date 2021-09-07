【桂正和 X-Girl Tee】《電影少女》、《I“s》、《DNA》，桂正和這位比《草莓100％》更早畫靚女、畫內褲的JUMP系漫畫大師，很多90/00後相信都不認識了，但他那個時代的畫風卻一直深入民心，乘著近年回到90年代的Fashion潮流，最近日本潮牌X-girl再度與他聯乘一系列服裝，男女裝均有。著上身出街，令人一下就回到90年代。
X-Girl品牌本身也是生於1994年，早前已企劃主題「90s CAPSULE COLLECTION」。而今次合作的正是桂正和，包括有他的知名作品《電影少女》、《I"s》、《DNA》及《Shadow Lady》推出10款Tee，更特別推出了一個包包及滑板。
👇桂正和 X-girl 電影少女/ I"s 新Tee 回到90年代👇
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今次合作大部份Tee每件售6050Yen（連稅），而夏威夷Shirt就售13,200Yen（連稅）。購買方面也是需要從日本集運後寄送香港，X-girl官網有提供國際配送服務World Shopping的連結，有興趣也可看看。
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