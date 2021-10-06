Far Cry 6攻略｜8大快速上手心得 武器推薦 2個必改設定體驗更佳

【Far Cry 6／極地戰嚎6／Ubisoft／PS5／PC／Xbox】Ubisoft旗下另一重磅射擊遊戲系列《Far Cry》最新作《Far Cry 6》已經推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，提供早期效率開荒推進度心得。



*以下內容以PS5版本為準

2個必改設定 大大提升遊戲體驗

在遊戲正式開始之前系統會讓玩家調整亮度及顯示等一系列設定，這裡建議大家將「敵人輪廓」及「拾取輪廓」打開。因為本作有很多叢林場境的關係，很多時難以清敵人的位置，打開敵人輪廓後就不怕轉個頭跟丟了敵人。而拾取輪廓就會提高可拾取的物品之可見度。

拾取輪廓極之便利，強烈建議打開

玩家需要先發現敵人(如用電話掃瞄或以槍瞄準過)才會加亮顯示，不用太擔心打開敵人輪廓後會像「作弊」影響遊戲體驗。

另一個建議可改的設定是L3奔跑，記者個人十分不喜歡使用L3跑步的操作（多按幾次手指公就累到不行），因此十分建議將「衝刺類型」改成「傾斜操作桿」。改動後只要將L3推到底就會奔跑，推一半就是步行。戰鬥中需要奔跑的情況是壓倒性地多，而潛行又多數要按O蹲下移動，因此改動後既簡便了操作，又不用次次按L3那麼累，也是非常推薦。

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另一值得一提是記者用PS5遊玩時遇上一個奇怪的Bug，就是所有過場動畫都沒有了配音和字幕，就像是看默劇一樣，有趣的是碰杯等音效仍然正常運作。而在遊戲中或戰鬥期間NPC的語音則正常。雖說是個不影響遊戲進度的Bug，但過場動畫無聲無法看劇情對遊戲體驗影響實在頗大；不過相信官方很快會加以修正。

Far Cry 6攻略 8大快速上手心得：

1. 2個必改設定:

在遊戲正式開始之前系統會讓玩家調整亮度及顯示等一系列設定，這裡建議大家將「敵人輪廓」及「拾取輪廓」打開。另外十分建議將「衝刺類型」改成「傾斜操作桿」。



2. 工作枱及好好整理裝備

經常去工作枱強化和整理自己的裝備。工作枱除了製作升級之外，更是裝備配件和副武器的地方，很多時遊戲不會自動幫你將新裝備裝上身，因此不要忘了時常整備。



例如玩家的「極品」（L1+R1必殺技）就是個好例子，玩家很早就能取得極品，但是剛拿到極品時預設只有兩個投擲道具，其實一開始時就已能裝備4個。可以帶齊汽油彈等火力向道具，應付大群敵人。投擲道具每個都有其用途，任何組合都能發掉，但建議早期務必帶黃色炸藥在身，是對抗載具的好幫手。



3. 滅聲步槍是你的好朋友

玩家在遊戲開始不久就會由胡安的教學幫你造一把帶滅聲器的步槍「MS16 S」，不要看這把槍雖然是1星最低稀有度，其實性能非常優秀，足以用一段頗長的時間。加了滅聲器和穿甲彈後的MS16 S，可以當成滅聲狙擊步槍使用，在遠距離無聲擊殺敵人。



但是一開始胡安給玩家加的改造效能不性，尤其是最初的滅聲器會大大減低有效射程，因此可盡快為此槍加上「美製抑制器」和瞄準鏡，就能成為一支極可靠、各種距離都可使用的優秀步槍。鏡用哪個看個人習慣，記者用的是內紅點鏡，如果想完全當狙擊槍用也可裝4倍鏡



4. 善用制高點

有玩過Apex Legends都知道「高地為王」，在進攻之前試試找制高點，再用相機標記敵人和炮台等威脅物是很不錯的方法。最重要是能先找出所有警報器的位置，然後用步槍遠距打掉（不需要潛行進去關掉），當然警報器附近有敵人就要先狙殺)，就不怕進攻時被呼叫增援。如果是一些開較開揚的地方，甚至可以在制高點用滅聲步槍將所有敵人逐個爆頭狙殺，輕鬆過關



5. 積極使用必殺技(supremo)

極品可說是玩家的必技殺，儲滿後按L1+R1使出，一開始只有連環火箭炮（鬼魅），之後可用貧鈾在胡安處購買更多不同種類的極品。因為擊殺敵人就可累積極品計，因此如果一直扣著不用自己用槍殺敵，就會蝕了很多計量。當然將必殺技留在危急關頭用也是一個想法，比較折中的做法是一發現被敵人包圍或遇上複數敵人就果斷使用。



至於使用哪款極品，建議早期一直用鬼魅便可，追縱火箭炮用來打載具尤其是直升機極為方便；到玩家取得其他火箭炮後才換走鬼魅也不遲



6. 優先清理防空據點

遊戲中各處有防空炮，摧毀後就能套取制空權，能夠在該地區使用直升機和飛機不怕被防空炮火攻擊。防空據點十分易清理，只需要對防空炮丟一個黃色炸藥就能攪定。而且防空據點的敵兵數量和防備遠比其他據點少，甚至直接跑進去丟炸彈再跑走也可以。另外防空據點都會有貧鈾，搜刮後貧鈾在胡安處換取裝備，不拿白不拿。



7. 搜刮所有你看到的東西

建議在遊戲中玩家將所有看到的能拾取的東西都拾起來，刮個一乾二淨。這是因為本作中改裝武器、升級營地都需要用到大量資源，如果平時不勤力搜刮，到要用時再去找就會很痛苦。



8. 可以不用急著打獵

過往的far cry往往需要打野生動物剝皮來製作槍袋及子彈袋，沒有這些升級之前因為可帶的槍/子彈較少往往令進度十分綁手綁腳；今集則仍然保留打獵系統，不過不再需要製作槍袋，一開始就能帶4枝槍。打獵主要可獲得肉類，用來換取升級資源或烹飪（可為玩家上buff）。



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