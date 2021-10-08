【密特羅德 生存恐懼／Metroid Dread／銀河戰士】元老級的平台動作遊戲新一作 Metroid Dread 終於推出，可能不少新玩家都會慕名來玩。不過此作絕對沒其他的任天堂遊戲那樣輕鬆易玩，以下就提供10招事前心得。



首先在遊玩之前，要注意此作是「metroidvania」遊戲的始祖，全部時間都會在橫向版圖的迷宮探索。其此是此作也是任天堂現時數一數二的高難度遊戲系列。加上今集加入「EMMI」敵人，死亡次數會比Dark Souls更多。幸而遊戲的自動Check Out很多，死亡重試也很快，但還是要以不氣餒的心來玩。

Metroid不是無雙爽玩或Slash & Hack，常常要小心地玩及仔細探索（遊戲截圖）

👇Metroid Dread 免卡關10招心得（點圖觀看）👇

+ 5

此外，當第二次打後取得Omega砲，可以正面迎戰EMMI時，留意都要先用L+Y鍵的Omega光線（機關槍），令它外殼過熱破開，才能用L+R的衝擊波來擊殺。基本上一次是無法完成的，要尋找一處地板夠長的先破殼，避開它後再打衝擊波。而且要注意一次沒破外殼的話，它是會慢慢回復的。

對EMMI戰不能操之過急（遊戲截圖）

👇Switch OLED 靚芒新機 外型/細位速睇（點圖觀看）👇

+ 33

Switch OLED 新機更多詳細報告：Switch OLED實試｜螢幕／喇叭／容量升級 一文看是否值得入手

👇同場加映：Nintendo Switch 必玩遊戲 2021👇

+ 32

更多遊戲推薦：Switch 2021必玩遊戲｜Mario／Zelda 嚴選25款單人/派對好玩Game