由香港開發團隊 C4Cat 打造的《Zold:out ~鍛造屋的物語》手機遊戲，近日已在 iOS﹑Android 上架，《Zold:out ~鍛造屋的物語》是一款集角色育成、卡組建構的策略型 RPG 遊戲，隨遊戲上架，首個大型活動「遺跡秘寶與危機大冒險」也一併推出，讓玩家一進入遊戲就可以體驗活動的樂趣。



採半回合制的 SRPG 遊戲

遊戲玩法

《Zold:out～鍛造屋的物語》採用半回合制的 SRPG 遊戲，玩家透過雇用眾多性格各異的店員，再在自己的店打造出各種武器，組合出專屬的最強卡組。玩家能在戰中，隨時使用手上的武器卡作出爽快連擊，自己掌握戰鬥節奏，比起傳統的卡牌遊戲更靈活。

首個大型活動登場：《遺跡秘寶與危機大冒險》

遺跡秘寶與危機大冒險

首個大型活動《遺跡秘寶與危機大冒險》，由冒險家莉塔與學者查麗塔帶領，玩家一同進入遠古的失落遺跡之中，尋求絕佳的素材打造兵器，一股腦熱的赫利德又怎會就手旁觀，一起進入未知的地域中冒險吧。

異想天開的怪人冒險家～莉塔

異想天開的怪人冒險家～莉塔

莉塔在遊戲中的定位是遠程狙擊手，滿級後自身帶有遠程攻擊＋25%的強大加乘，配上被動技能中的近身擊退能力，可以確保自身安全下進行攻擊，是名不錯的攻擊者。玩家只要參加《遺跡秘寶與危機大冒險》活動，就能免費入手這隻實用的角色。

知識淵博的古物收藏家～查麗蒂

知識淵博的古物收藏家～查麗蒂

另一個活動角色—查麗蒂，作為隊伍中的輔助者，有著不輸法職的高智力，讓其身為法書職階也能提供不俗的戰力，加上元素減傷與隊伍奧義加速兩大賣點，成為玩家必入手角色之一。查麗蒂並非免費獲得，在限時轉蛋機中登場，祝玩家們能一抽入魂。

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