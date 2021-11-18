手遊FF7版食雞First Soldier攻略 學識1招即變高手 新手必知7件事

【FF7 / FF7食雞 / First Soldier / 手遊 / Android / iOS】11月有多款手遊大作推出，其中頗受人關注的一款便是超人氣JRPG「FF7」Final Fantasy 7的衍生大逃殺類「食雞」遊戲Final Fantasy VII First Soldier。以下為遊戲新手攻略及一個重要必知事項。



手感似PUBG 加入經典FF元素

同樣是動漫風格，本以為這一款的手感會類似Apex Legends；但實際上手感卻是較接近PUBG，只是有FF7R風格的近戰攻擊。另外也有魔法、召喚獸、陸行鳥等FF系列傳統元素。本作全球同步推出，在香港App Store即可下載，進入遊戲後才選伺服器。另外是本作有個十分重要的設定，只要學識這一招就可輕鬆做高手，就算要「食雞」都無難度。

遊戲職業介紹請見另文攻略：

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另外要提提是本作有「自動射擊」，是將準星指向敵人時自動開槍；聽起來很強，實質是地雷設計，因為是自動「射擊」而不是「瞄準」，玩家仍然需要手動瞄準，同時還無法控制自己什麼時候開槍，令到壓槍和預判射擊都極其困難。自動射擊會令手感大為變差，強原建議改成「浮動射擊」。

強烈建議不要用自動射擊，如果仍是自動射擊的話就馬上去設定更改吧

手遊FF7版食雞First Soldier遊戲簡評：

整體而言遊戲算是不錯，在近年流行的食雞玩法中加入FF系列經典的魔法、召喚獸元素，配以熟悉的FF7R地圖，整體來說頗有趣味。如果能開放60FPS改善觸控手感，這會是一個很不錯的遊戲；現在因為Frame rate問題令觸控操作手感奇差十分可惜。

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