【天堂W / 攻略 / 手遊 / Android / iOS】天堂W持續大熱；當年原版《天堂》曾是一個非常農、非常肝的遊戲，不過現在上了手機版之後可以掛機練功打寶，相對上沒有以前那麼辛苦（雖然《天堂W》手遊的抽蛋相當坑，但那就是另一個話題了）。之前攻略寫過一些推薦的掛機升級地點，今次就介紹一些掉落率 / 掉落物品較好的地區，讓玩家可以輕鬆掛機打寶賺錢。



天堂W掉寶率感人，不過相對地也令藍裝有價有市，一些藍裝甚至可以賣到數千鑽石。

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掛機打寶條件及效率打法

想掛機打寶最基本當然是要有戰鬥能力，最低由25級左右開始就有地方可以掛；裝備方面理想是全身綠裝+6，或者武器+6防具+4都可以。並不是很難達到，如果真的有困難就適量課金幫補吧。如果是手操當然可以適度減低條件 / 越級打。

即睇推薦掛機打寶地點：

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若長時間掛機（如睡前掛），理想地點是能夠10~12下攻擊內擊殺怪物的地區；因為打一隻怪太久時就很快會耗盡藥水，但殺太快又可能很快滿負重 / 怪等級太低經驗少。另外一個小技巧是長掛時可開啟不要撿白裝，因為白裝很佔負重又不算值錢（數百元一件），太早打滿負重卻又掛著時就浪費了的時間。

在設定>便利的自動獲得裝備改成「高級以上」就可以不撿白裝（綠裝還是要撿的）

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Pokemon晶燦鑽石／明亮珍珠攻略｜玩前要知7點 存檔連動精靈入手



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