【PS4 / PS5 / PS Store / PSN / 特價】年近歲晚,各行各業都相繼減價促銷,繼先前的Black Friday檔期緊接下來就是年末和聖誕。各大遊戲平台自然也會有相應的減價促銷活動,如香港PS Store就有年末特賣,多款遊戲打折出售。優惠期至12月22日,如果錯過了之前的Black Friday特賣,就不要放過今次年末特價了。



DJMAX RESPECT是好遊戲,現在仍然有繼續追加新的樂曲包。

👉Pokemon 鑽石/珍珠攻略|神獸無限複製增殖Bug 刷出最強帝牙盧卡

洛克人合集半價 Bandai遊戲大量打折

今次特價打折的遊戲和遊戲組合包超過500款,如果算上DLC等追加內容的話更是接近800年。尤其是Bandai發行的遊戲大都有極高的折扣率,不少遊戲都去到2至3折出售,如果本身對這些遊戲感興趣的話就是出手好時機了。

以下精選PS Store年末優惠活動必買20款抵玩佳作,當然如果有興趣也可到香港PS Store網頁「尋寶」👇👇👇

部份抵買精選佳作:

God of War 戰神

DJMAX RESPECT

ACE COMBAT 7

刺客教條:維京紀元

SD GUNDAM G世代 火線縱橫

Mega Man X Legacy Collection 1+2

『Secret of Mana』聖劍傳說2

Dragon Marked For Death

Darksiders III Digital Deluxe Edition

Resident Evil Revelations 2 Deluxe Edition



