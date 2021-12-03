【街霸: 對決 / 街頭霸王 / 快打旋風 / Street Fighter / 手遊 / Android / iOS】今年整體來說家用機的遊戲不算太亮眼，反而手遊就近乎每個月都有大作推出，由年初的馬娘、Coin Master爆紅，到年中的天地劫再到較近期的哈利波特和天堂W等，每個月都有新嘢玩。來到12月就有由Capcom官方授權、騰訊開發的街頭霸王IP手遊《街霸: 對決》。



遊戲的宣傳攻勢十分強，找了周杰倫來代言。

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卡牌養成放置掛機手遊 海量街霸角色登場

《街霸: 對決》是近年相當流行的放置系手遊，只要開著掛機就會自動有金幣、經驗等收入，而掛機收入就和主線關卡進度掛鉤，主線推得越遠掛機收入就越好。如果不幸主線卡關的話就可能要掛機等收入刷好經驗升級再挑戰，或者抽蛋獲得更強角色了。

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戰鬥系統方面只要排好陣型出戰後就會自動戰鬥，玩家可以手動操作釋放必殺技（如隆的真空波動拳）的時機。遊戲設有連招系統，角色成長後可學到連鎖招式，在使出必技殺後可接駁連鎖招式，大大提高總輸出。遊戲一大賣點是2D美術十分優秀，角色動作流暢、必殺技演出也好看，在同類遊戲而言無疑是上乘水準。

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Pokemon晶燦鑽石／明亮珍珠攻略｜玩前要知7點 存檔連動精靈入手



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