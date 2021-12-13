【手遊／手機遊戲／課金／Android／iOS／打機】長期追蹤手機遊戲營收表現的外國統計網站Sensor Tower最近公開了最新的手機遊戲11月份Google Play及Apple Store課金排行，看看上個月吸金最勁的手遊是哪些吧。



預定於原神2.4版本登場的新角色「申鶴」

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原神再上第二 天堂W強勢上榜

11月的手遊課金榜冠軍是常客《PUBG Mobile》絕地求生，吸金量2.54億美元；雖然是11月第一名但比上月冠軍《王者榮耀》的3.3億美金相比是有些距離，只不知道是什麼原因令11月的手遊課金突然減少，說不定是一些消費力轉去了Black Friday吧！

即睇2021年11月份手機遊戲課金排行榜Top 10：

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另外記者在上個月預計《原神》會因為人氣角色「胡桃」的復刻而吸金量爆發，結果也一如預期，原神以2.07美金的營收排在11月課金榜的第2位，比去年同期增長約47%，不過還是未能超越《PUBG Mobile》成為榜首就是了。另外值得一提是《原神》的營收額中只得36%來自中國市場，更有近24%是來自日本；不像《PUBG Mobile》或《王者榮耀》般大半收入來自中國玩家。

雖然胡桃的收入未能超過雷電將軍，不過在接下來的2.4版本中將有新角色「申鶴」登場，如無意外又是一波吸金潮了。

最後是11月份有一個新面孔打進前10，就是人氣MMO系列的手遊新作《天堂W》。在11月4日全球上架的《天堂W》進佔課金榜第5位，單看Google Play排行榜的話更是第1名。

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