Epic Game Store / EGS / 送15款遊戲|Steam以外另一大PC遊戲平台「Epic Game Store」向來以福利好見稱,經常有免費遊戲 / 打折促銷大放送;最近Epic Game Store就連同年末聖誕特賣一同展開一連15日每日送免費遊戲活動,只要登入領取遊戲就可永久獲得。而且送的更不乏大作,首日送出的就有《莎木III》。



除莎木3以外目前送出的幾款都是大受玩家好評的遊戲

免費送Game但有領取時限 過後無艇搭

目前為止送出的不是大作就是評價極高的獨立遊戲,因此都很值得領取;不過要注意一點是雖然送Game活動維持15日,但是每款遊戲可領取的期間都只有24小時,有效時間到當天晚上的12點前;雖然領取後就可永久擁有但相對地錯過了就拿不到了,換言之想要拿齊15款免費遊戲就需要每天登入Epic Game Store。首日送出的《莎木III》已經過了領取時間,不過之後還有十多天,不要錯過取得免費遊戲的機會。

即睇Epic Game Store一連15日免費送Game:(每日更新)

Epic Game Store一連15日免費送Game清單:

12月17日 莎木3

12月18日 Neon Abyss 霓虹深淵

12月19日 Remnant: From the Ashes 遺跡:來自灰燼

12月20日 The Vanishing of Ethan Carter 伊森卡特的消失之謎

12月21日



另外是網上有關於接下來Epic Game Store將會送出的遊戲之傳言和流出,可以參考看看,當然最終送出什麼遊戲還是要等當日EGS的公布才會知道。按圖睇EGS 15日免費送Game陣容流出:

+ 2

