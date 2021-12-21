【日本網民票選 / 動漫 / 黑化】相信有追看動漫的人對「黑化」這個字眼都不會陌生，黑化通常是指動漫角色因一些契機、刺激或者不幸的遭遇（例如親人意外去世，或者愛人被情敵搶走等）而導致性情大變，以至變得反社會、血腥暴戾、充滿報復心理等等。由於角色「黑化」前往對比甚大往往能對觀眾造成印象深刻的衝擊，因此一談起黑化角色動漫迷總是津津樂道。最近就有日本網站票選Top 20「黑化後最兇惡」的角色排行榜，你又認得其中多少個？



小岡變大岡黑化，當年令不少讀者極為震撼，但都不入前10名。（全職獵人漫畫）

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多位經典動漫角色上榜 較少來自近年人氣作品

今次上榜的幾乎都是十年甚至二十年以前的經典動漫角色，即使不提「黑化」屬性也是燴炙人口。可能因為近年比較流行「龍傲天」系輕小說改編作品，劇情中未必有重要的角色黑化，又或者就算有黑化角色也很快就被主角收拾掉了；不像舊時一些動漫會將「黑化」當成一段劇情的中心，用較多的篇幅去描寫角色如何黑化、整個心路歷程的轉變，以及黑化後的行動等等。尤其是化前越是和藹可親的角色，往往在黑化後就更兇惡，令人印象深刻。

即睇日本網友票選史上最兇黑化動漫角色：

+ 7

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冠軍是V高達的反派角色卡迪珍娜，這位可算是高達系列中數一數二可歌可泣的角色，起初是伯爵小姐，和主角胡索情同姊弟；然而命運（編劇）卻讓卡迪珍娜和胡索相愛相殺，看著卡迪珍娜由最初的漂亮大姐姐變成幾近瘋狂、不擇手段的魔頭，有看過V高達的觀眾肯定記憶猶新。

卡迪珍娜和0083的妮娜以及馬沙之反擊的珂絲被高達迷稱為三大惡女

睇埋第11至20名，都有好多知名動漫人物可惜未能打入10強：

第11名 乙事主 幽靈公主

第12名 雪代緣 浪客劍心

第13名 間桐櫻 Fate/stay night

第14名 曉美焰 魔法少女小圓

第15名 小岡 全職獵人

第16名 桂言葉 School Days

第17名 北條沙都子 寒蟬鳴泣之時

第18位 史特雷 JoJo的奇妙冒險

第19位 雪姬 地獄老師

第20位 千石撫子 戀物語



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