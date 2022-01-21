一位高達模型Gunpla迷同好，帶同妻女逛荃灣新開的模型店，期間竟發生「慘劇」，被老婆發現模型售價！店員更落井下石「補刀」，令他非常憤怒，在facebook講出事發經過。



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這位模型迷「的朋友」（很重要、他講了三次），為了表達不滿，在fb高達同好聚出文「OT, 長文慎入，我朋友的悲慘遭遇一則」，提到朋友與太太及囡囡去荃灣某大商場新開果間玩具模型鋪睇模型，女兒無意之間向媽咪「供出」老豆家中有大量高達收藏，媽咪即時暴走 👇👇👇為何店員還要落井下石？他究竟說了甚麼？👇👇👇

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網民反應：點解咁傻…

原來女兒日夜受到爸爸的訓練，已經對高達的款式相當熟悉，當日看到整間鋪都是高達模型，興高彩烈、如數家珍的說：「老豆，呢隻你有呀！」引來媽咪的注意，並開始計算樓主朋友家中收藏總值。網民表示：「重點係你朋友點會咁傻帶埋屋企個會計師去呢d地方架，死梗嘅嘛⋯⋯」亦有人認為買模型光明正大，不理解太太為何會反感：「係時候振下個夫剛啦......咁多年買幾十盒幾百蚊嘢，都分分鐘唔夠老婆一個手袋貴！」

至於店員不單沒幫口還補一刀，網民認為店員不是樓主朋友的朋友，沒必要幫口，而樓主朋友究竟支持了這家店多少年，店員也不會知道。

點算好！！！！！

正所謂男人愛高達、女人唔明白（雖然也有很多女高達迷），這個困擾高達男玩家數十年的世紀難題，似乎未脫離重力束縛的舊人類，仍然會不斷重複同一錯誤。

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