放置手遊《放肆武林》事前預約｜百大門派齊聚　港澳台即日預約

隨心放置手遊《放肆武林》即日開放事前預約｜由艾瑞爾網路代理的高顏值武俠隨心放置手遊《放肆武林》，官方正式公布遊戲即日起開啟預約！全新隨心放置武俠遊戲玩法，可以輕鬆一圓武俠夢。



輕鬆體驗唯美江湖 瀟灑大俠人人能做

《放肆武林》主打放置式玩法，玩家收集眾多高顏值唯美的武俠卡牌，體驗輕鬆詼諧的遊戲劇情。玩家可以自由重置的養成系統，根據不同情況重組卡牌和養成角色，與各有千秋的百大門派俠客們過招，熱血又歡樂、熟悉又創新的武林等你探索。

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（《放肆武林》官方圖片）

百大門派齊聚登場 絕招武學層出不窮

武俠遊戲大多收錄該題材的門派﹑招式，但除了常見的少林、武當、峨嵋、華山等，玩家更可以在《放肆武林》中看到其他五花百門的門派，如七秀﹑天師﹑鬼谷等百大門派。而且所有門派中各有其絕學招式，也會一併收錄在各門派的角色中，任玩家們收集配搭出千變萬化的陣容。

（《放肆武林》官方圖片）

個性群俠各具特色 專屬配音有聲有畫

各大門派下都有專屬的俠客，根據門派不同特色，每個俠客都有超高顏值的美術立繪和專屬配音，加上完整的背景故事，讓每個角色都變得更具靈魂。

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（《放肆武林》官方圖片）

資源全返掛機不累 角色重置不再浪費

養成遊戲經常會面對升級材料不足的問題，令玩家在遊戲初期局限可升級的卡牌。《放肆武林》中，玩家辛苦收集的資源將不再浪費了，遊戲獨門的「後悔藥 」可以讓角色重置，而且 100% 返還資源，更可零消耗一鍵提升角色等級，關鍵是這些全部都是免費的。玩家可以隨時換卡牌，不用再擔心升錯角色。

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（《放肆武林》官方圖片）

奇遇江湖狀況百出 自由玩法驚喜不斷

《放肆武林》有著真實全景大地圖的江湖玩法，玩家有機會在各個角落找到武林秘笈、江湖秘寶。極具創意的設計，傳統卡牌遊戲的地域限制將在遊戲中被打破，能夠自由探索才是真江湖。

（《放肆武林》官方圖片）

豪華預約獎勵

《放肆武林》於即日起開啟雙平台事前預約，同時官方亦舉辦了獎品非常豐厚的活動。只要完成預約以及在FB分享，就可以獲得遊戲內大量的元寶資源。而預約人數達5萬起會逐步加碼獎勵內容，尤其是達到50萬之後，將在所有預約完成玩家中，抽出一位玩家可獲得一台Gogoro VIVA MIX KEYLESS喔！此外官方也在活動頁面特設邀請新人加入獎項，邀請的朋友越多，就可以獲得更多的虛寶獎勵！

（《放肆武林》官方圖片）

另外，官方FB粉絲團也將開啟PS5、Switch、iPhone、以及AirPods Pro的抽獎活動，各位大俠們在完成預約之後，也別忘記前往官方FB粉絲團《放肆武林》參與喔！

放肆武林》事前預約網站：https://www.trsmanease.com/pre-register

《放肆武林》雙平台預約連結：https://bit.ly/3wbivIt

《放肆武林》官方粉絲團：https://www.facebook.com/TheRovingSwordsman

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