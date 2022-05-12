高達模型在香港正被瘋狂搶購炒賣，「靜岡模型展2022」5月11日起一連5日在日本「模型之鄉」靜岡舉行，留意一下BANDAI有甚麼新作展出：比如MGEX 突擊自由高達 、高達GTO新電影系列，新電視動畫《水星之魔女》，RG 《勇者王》 Goldymark 等等。



MGEX 突擊自由高達 全民表失望

將MG系列再進化的MGEX第二彈，是標榜以多種金色物料製成特殊骨架，以表示金屬感的「Strike Freedom Gundam」，在場內展出實物，然而fans表示接受不了它實物的金屬色，要看看成品發售時是否很多人「真愛」搶購了。

MGEX第二彈 Strike Freedom Gundam

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此外還有電影《機動戰士GUNDAM 庫克羅斯·德安之島》HG模型高達／德安專用渣古模型，高達是少改件+新水印，而渣古就有很多新件，連頭部的外型都有變。

《機動戰士GUNDAM 庫克羅斯·德安之島》HG模型高達／德安專用渣古模型。

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東雲うみ在YouTube自己砌自己

「PLAMAX MF-70 minimum factory 東雲うみ」

最意想不到，穿緊身背心砌高達模型，有60萬follower、影片平均400萬view數的美女YouTuer東雲Umi，自己本身要推出1／20模型！呢次高達迷真的可以砌東雲了。這款PLAMAX MF-70 minimum factory 東雲うみ 是用360度3D Scan根據真人物型製成。1 set 2隻發售，包括三點式泳裝及背心仔+外套剪模型件兩款。（3,520日圓一對／需自行組裝上色）

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其他20款場內注目新模型展品

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MaxFactory 1/72 VF-1 A/S 《Macross》模型戰機

MaxFactory 1/72 VF-1 A/S 《Macross》模型戰機

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