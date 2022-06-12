《機動戰士高達》其實有3個老豆：除了設計出高達、渣古的大河原邦男，總監督富野由悠貴（富野喜幸）就出名是sound bite之鬼：新冠肺炎死人很好、馬沙之反擊是垃圾（笑）

想不到，包辦作畫、人設、美指的安彥良和先生，為宣傳電影《Gundam Origin 庫克羅斯·德安之島》也爆發驚人發言：「我堅決不讚同新類型人理論」，原來他2000年時畫《Gundam Origin》漫畫，正是想「糾正」高達系列這一個絕大「錯誤」。反啦！反啦！



高達配合時代出現｜年輕人有共鳴

高達生於1979年，當時離核戰不過數十年，又爆發了越南戰爭，世人擔心第三次世界大戰爆發，不安又灰暗；《高達》這部作品，是配合時代而出現，劈頭第1集已經話你聽，人類過半人口已因為戰爭死亡。主角阿寶是一個對成年人不信任，沒有半點主角相，怕事又自閉的阿宅，整部作品是圍繞主角身邊各式各樣戰爭中人的群像劇，所以當時的年輕動畫迷會有共鳴。

安彥良和導演表示：我決不支持新類型人理論（www.asahi.com截圖）

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安彥良和導演：我反對New Type人類進化論！

高達多年來的賣點，除了「真實系」機械人機設元素，另一特色是New Type 新類型人理論，代表人類進化，應該由新類型人領導人類前進這個理論。

利申，他不是否定NT的存在影響高達系列，而是「新人類出現，人類就能革新」這個理論。尤其是日本在 1984年發生了「奥姆真理教事件」，該教在日本地下鐵施放沙林毒氣殺人，信徒不少人都相信入真理教就可以進化超脫、有超能力，更有人將之與《機動戰士高達》中的新類型人理論拉在一起討論，當時安彥良和就認為「新類型人」已經被曲解。所以，2000年他接受了角川書局《GUNDAM ACE》雜誌的邀請，重新繪畫一年戰爭故事為《Gundam Origin》漫畫版，其中一個原因是想糾正錯誤。

Origin漫畫有很多篇幅都是講一年戰爭爆發前的馬沙，講政治多過NT。

安彥在17年已經提過一次：「很多新高達fans沒看過一年戰爭，他們以為NT一定會在宇宙時代誕生，將會在人類的未來扮演主角。但事實並非如此！新人類、是舊人類，在地球上還是在太空中，根本不重要，人就是人。」他的意思不是否定新類型人NT的出現，但人類世界不會單單因為NT的出現而革新，推動社會人人有責，不分新舊type。

在Origin版故事中，NT理論更像是撒比家曲解政治明星自護戴肯（馬沙爸爸）宣傳口號：宇宙殖民是更優秀民族，應該取代地球上的舊人類，找藉口團結民眾發起戰爭，與二戰時的納粹德國無異。那照計，安彥應該不會太喜歡《Gundam UC》、《Gundam NT》等獨角獸高達系作品，劇中非常強調新類型人元素，NT超能力已經可以人機合一出超必。

Sunrise（已改名BANDAI NAMCO PICTURES）就好喜歡NT主題，《高達UC》現到人機合一了。

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自護聯邦都不是代表正義

另外，多年來很多人也自稱「自護軍fans」，認為聯邦才是邪惡，自護軍是正義，安彥先生也不同意，他認為自護、聯邦並沒有一方是正義的，《高達》究竟是反戰還是歌頌戰爭？安彥良和竟為兩種元素都有一點，但高達真正的主旨是指責「人類不斷重複戰爭這個錯誤」。

掉個殖民衛星落地球，背後有甚麼大義也講不通。

導多一套高達動畫就會退休

安彥良和導演在年輕時是個參與學生運動，曾被警察拘捕的政治犯，後來是為生存，也不想做個沒用的人才加入「手虫動畫」做畫師。他認為自己有一半的工作生涯都是為高達付出，所以如果Origin要拍動畫，他自己就會負責導演：「我也改篇過自己漫畫《阿里安》的動畫電影，當年完全被宮崎駿的《風之谷》比下去，我真的不是做動畫界的料。」所以他後來重新回歸漫畫界：「高達也不做了，《德安之島》完成後，會再執導多1部高達動畫（暫時不能公開內容），就會完全從動畫界引退。」各位高達影迷真是要好好珍惜！

《高達 德安之島》預告片截圖

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《德安之島》故事講乜？原作竟是黑歷史神回！

故事就講寶少（主角阿寶）在訓練期間收到求救信號，駕駛核戰機前去這小島偵查。他遇上一班戰爭孤兒，被一位性格善良、厭戰逃兵役的渣古駕駛員所德安照顧。阿寶的出現誤引大量自護軍前來追殺德安，他決定出手相助……而故事更會加插德安從軍時領導南十字星隊戰鬥時的回憶片段，有大量新款渣古出場，甚至有原創的馬沙專用高機動型R1渣古II，模型買買買。

「神話數」出現，原因竟是安彥良和重病入院

原來當年《高達》作畫監督安彥良和先生因趕進度累到爆肝倒下入院，無人駕駛的《高達》出現數集「神級」惡劣集數，當中最知名的就是15話《德安之島》，原作者富野悠由季也要頂硬上，不單作畫超崩，故事設定更是完全失控，長時間被fans拿上惡搞！即睇有幾狂！

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