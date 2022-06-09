港姐2022︱每年TVB《香港小姐》參選期，都吸引各式各樣的女生參加，美貌的確是選擇中其中一樣評分標準，也難免被人評頭品足，進入複選的準入圈佳麗，也很快成為人肉搜尋起底爆料的對像。



玩Cosplay的準港姐參選女生

其中一位準入選者、現年25歲的Natalie，就被爆料以網名JJ玩Cosplay，網上有大量性感cos照，又會自製週邊及寫真集供支持者購買。科技玩物記者更發現她當過idol和女僕cafe職員，即刻睇Natalie／JJ不同時期靚相。

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先來看看Natalie的Cosplay照吧，經搜尋後，發現她cos過4、5個造型，有《鬼滅之刃》香奈乎、雷姆拉姆、LoveLive、《FFVII》Tifa、春麗等等，都屬於入門級、大眾化的高人氣角色。

Natalie Cosplay照30張

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Natalie曾當地下Idol／女僕cafe店員

記者也發現Natalie／JJ 曾是已解散香港idol地下女團Tiara Love ティアラブ的成員，能歌善舞。Natalie也曾在香港女僕Cafe工作，與fans見面拍照，所以在JJ的facebook專頁會發現不少女僕maid服相片。

Natalie／JJ 曾是idol地下女團Tiara Love ティアラブ的成員（圖中右上角）

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Natalie水著JK相片

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