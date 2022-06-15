步行渣古慘劇｜機械人是男孩子從小到大的浪漫，如果再加上二足步行，就更加令男人不能自拔！去年，Twitter用戶「Roa 18」（@roa27379771）因為BANDAI成功製造出1：1步行高達，他決定自己也要做一部步行渣古！



全3D打印｜1個人自製步行馬沙渣古

「Roa 18」很喜歡玩3D Print 打印，整部步行渣古都是他自己以電腦設計，再用3D打印機生產，一手一腳在自宅製作。雖然兩隻腳並不能真正自立，只是另行以支架撐起機體，雙腳只是做出步行動作；更不像橫濱步行高達身高18米，只有成年人般大，2021年11月公開時仍獲全球網民激like。

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步行渣古發生慘劇😢😢

很可惜，步行渣古出世不夠半年，就出事了。早前6月11日「Roa 18」回家時，發現步行渣古發生工業事故，重新組裝需要一段時間，大家都上twitter給他留個言打打氣吧。

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希望在人間！可動巴巴托司製作中

「Roa 18」另外還在製作一部頭部可作不同方向擺動的《鐵血的孤兒》高達巴巴托司！希望他修理可動渣古之餘，快點完成新作公開，必定會上twitter及YouTube支持。

（Roa 18 twitter截圖）

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ZEONIC TECHNICS可步動電動渣古玩具

原來BANDAI也曾開發一款 ZEONIC TECHNICS 電動渣古，學生除需要自己組裝這部模型，更要學習以智能手機app編程，設定渣古行動，又有得玩又學 STEM 學習。

ZEONIC TECHNICS可步動電動渣古玩具

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