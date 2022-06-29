由日本Cygames 開發、小萌科技（KOMOE TECHNOLOGY LIMITED）代理的超人氣養成遊戲《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版，於今(27日)正式上線，登入即可獲得包含【寶石×3750】、「起跑衝刺★3交換券×1」在內的豐富預約獎勵！開服紀念活動第一彈同步展開，更有《賽馬娘Pretty Derby》特別直播節目 Vol.1、西門町捷運打卡活動即將舉辦！



日本超人氣遊戲《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版正式上線 豐富獎勵登入就送

《賽馬娘Pretty Derby》是一款養成模擬遊戲，玩家將扮演賽馬娘教育機構「特雷森學園」中的新人訓練員，與專任賽馬娘一同訓練、相處，並齊心協力贏得競賽實現夢想，共同以稱霸「閃耀系列賽」為目標吧！

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由於事前預約人數已突破100萬人次，將發送所有預約及加碼獎勵！玩家登入遊戲後，即可獲得【寶石×3750】、「起跑衝刺★3交換券×1」、【支援 Pt×25000】、【金幣 ×50000】、【鬧鐘 ×10】、【能量飲料 30×10】、【女神像 ×10】等超多豐富虛寶獎品。

事前預約獎賞非常豐富

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上線紀念活動第一彈啟動 寶石獎勵、免費轉蛋、培育福利齊開放！

歡慶《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版正式上市，官方釋出一系列上線紀念活動，要帶給玩家滿滿的獎勵與優惠。

上線紀念登入獎勵

活動時間：2022年6月27日至10月2日04:59

活動介紹：針對在舉辦期間內登入的玩家，贈送寶石1500個！



額外限時再贈送1500寶石

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起跑衝刺登入獎勵

活動時間：活動開始於2022年6月27日，結束時間未定

活動介紹：6月27日起，將會贈送「起跑衝刺登入獎勵」！只要在這段期間內登入，1天就會贈送寶石150個，依登入天數而定，最多將贈送寶石1500個！



上線紀念任務第1彈

活動時間：活動開始於2022年6月27日，結束時間未定

活動介紹：自6月27日起連續7天，每日都會有期間限定任務於主頁面的「任務」中登場！玩家只要在活動期間內達成限時挑戰任務就能獲得「保證★3閃耀出道券」及「[歡樂巔峰]東海帝皇的碎片」等多樣豪華報酬！



「培育」報酬2倍活動

活動時間：活動開始於2022年6月27日，結束時間未定活動介紹：活動期間內，在「培育」中可獲得的競賽報酬及培育結束時獲得的報酬將變成2倍！玩家請把握這個機會，盡情培育您喜歡的賽馬娘們！

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特殊支援卡片&碎片 好友Pt限時兌換

活動時間：活動開始於2022年6月27日，結束時間未定

活動介紹：挑戰隊伍競技場獲得好友Pt，即可在商店內「好友Pt兌換」處換取［烏菈菈～的假日］春烏菈菈，以及限時上架的［薔薇之夢］米浴的碎片！



每日1次免費轉蛋活動

活動時間：Pretty Derby轉蛋 2022年 6月27日至7月4日 11:59（8日分）、支援卡片轉蛋 2022年7月3日12:00至7月10日11:59（8日分）

活動介紹：活動期間內，每天登入遊戲都能免費進行1次「抽取1次轉蛋 」，會於每天05:00重置。請記得每日登入遊戲，免費獲得培育賽馬娘及支援卡片喔！



每日一次免費轉蛋，看看運氣會否到來。

※上線紀念系列活動內容請參照遊戲中詳細說明，7月12日預定舉辦第2彈活動，敬請期待！

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「保證★3起跑衝刺轉蛋」及「保證SSR起跑衝刺轉蛋」開放

2022年6月27日起，將舉辦限定抽取1次的「保證★3起跑衝刺轉蛋」與「保證SSR起跑衝刺轉蛋」！這是可使用付費寶石1500個抽取的轉蛋。此為特別轉蛋，「保證★3起跑衝刺轉蛋」中可獲得隨機★3培育賽馬娘；「保證SSR起跑衝刺轉蛋」中可獲得隨機SSR支援卡片！

※可於轉蛋中獲得的培育賽馬娘與支援卡片，請確認遊戲內的詳細說明。

7月1日睇直播，隨時獲得不同禮物。

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《賽馬娘Pretty Derby》特別直播節目 Vol.1將於7月1日晚間開啟 知名KOL現場分享遊戲心得！

除了遊戲中多樣活動與好禮送不停外，官方還將在7月1日晚間7點至8點，舉辦《賽馬娘Pretty Derby》特別直播節目 Vol.1。

節目將邀請主持人「安娜李」，以及「大丸」、「貝莉莓」、「小熊」等多位知名實況主分享開服活動情報以及遊戲試玩介紹，還有多種趣味活動，嘉賓們將拚盡全力為玩家爭取福利。此外在直播期間也會有不間斷的抽獎活動大放送，記得準時收看本次的《賽馬娘Pretty Derby》特別直播節目 Vol.1拿好禮喔！

捷運站主題打卡活動

為慶祝《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版正式上線，官方特別將台北西門町捷運站打造成沉浸式賽馬娘情境主題站。在7月1日至7月31日期間，玩家可於站內打卡參與官方活動。喜歡《賽馬娘Pretty Derby》的朋友們，歡迎在活動期間內至捷運西門站打卡踩點！

《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版已於雙平台正式上線，歡迎玩家追蹤官方FB粉絲專頁，搶先獲得遊戲及活動最新情報。

遊戲下載連結（手機點選自動跳轉）：https://is.gd/ZsOedW

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