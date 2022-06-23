高達模型新系列 MGSD 註冊商標｜BANDAI 在6.21/22公開高達水星之魔女、幪面超人Blade、Ultraman Zero以及《精靈寶可夢》暴鯉龍等12款吸引力十足的模型新作。



MGSD｜我Q版但我很精密

MG Master Grade 是BANDAI模型在95年起推出，以1：100（18cm高）比例、包含精密內骨架及外裝甲分件構造的模型系列。因近年流行1：144 HG細比例，MG愈出愈少。不過近日有人發現BANDAI神神秘秘在日本註冊了MGSD（Master Grade SD）商標，很可能會將MG的技術下放到Q版模型SD，相當吸引。

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模型網上新作發表會 HOBBY NEXT PHASE 2022 SUMMER

早前BANDAI HOBBY網上發表了10多款新作模型，最吸引的是Figure-Rise Standard《幪面超人》平成系列又添一員《Kamen Rider Blade》，速度比真骨彫更快，應該好快會集齊20位平成／新平成拉打。另外還有《Gundam 水星之魔女》、《鐵甲萬能俠Zero》、《Ultraman》、《Pokemon》、《龍珠》、《One Piece》。

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HG 1/144 鐵甲萬能俠ZERO（INFINITISM）

以新設計重新包裝永井豪名作《鐵甲萬能俠》的「裂甲版」系列，輪到超人氣機體「鐵甲萬能俠ZERO」，背上有巨型O字型背翼，雙手的尖刺都大大片非常粗獷。

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全12款BANDAI模型新作

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