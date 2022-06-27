賽馬娘首抽攻略（新手教學）．新手開局必備SSR支援卡解說｜《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版正式推出，遊戲中除了3星角色卡外，育成中最重要的支援卡亦都是首抽目標。究竟哪些支援卡值得首抽入手？最強「人權」支援卡又是哪一張？下文詳盡解說。



賽馬娘蛋池有兩個，包括角色池與支援卡池，兩個都很重要。首先要說明的是支援卡的強度是以突滿為標準，這個和角色卡池不同，角色抽一個回來即可，突與不突能力影響上不太大，而且角色碎片好易換，但支援卡一定要高突，整體訓練能力才會提升至可用水平。

值得入手SSR／SR支援卡詳盡解說影片👇

突滿一張支援卡，是需要抽5張一模一樣的卡突到滿才可，這個不論SSR或SR都相同，無突或1突2突的支援卡會比較難用，當然開服時候，最初期SSR的0突1突，因為沒卡都可以勉強拿出去用，但很快會被滿突SR卡取代，因為除部分例外，幾乎所有SSR都要3突或以上才會成形可以去用，一般直接建議用突滿SR卡去用。抽卡不會是一朝一夕的事，除非你「石油王」次次一抽抽到滿，但是早一日抽到第一張回來，只要繼續玩下去第二張第三張是遲早的事。



這遊戲未來會增加汎用突破道具，SR金水晶和SSR彩色水晶石，可以突破任何一張支援卡

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首抽推薦支援卡表（Tier List）

首抽支援卡池推薦的SSR會是哪張呢？上圖是首抽推薦支援卡表（即是Tier List），由Tier 0至Tier 3，Tier 0是最高的，其實亦只有一張！T0非常實用之餘，今日抽回來一年之後都能夠成為主力！至於T1同樣非常實用，只是用的機會可能有一些限制，又或是以未來視來說，未來能用的機會可能會變少，又或者各種原因，評價會降少少。T2會再差一點，只會在限定的情況下才會使用，平常使用的情況不多，但需要的時候會感激倉庫內有。至於T3，就是基本上突到滿都不會想用，亦即是稱之為，用SR卡都好過用這張SSR的情況。

TIER 3 最廢SSR卡之首：空中神宮



Air Shakur空中神宮

智力卡的Air Shakur空中神宮，這張卡怎樣也要拿出來鞭打一下，神宮友情加成20%，心情加成30加固有即45%，然後訓練效果5%，無任何智力或速度加成。訓練數字，可以說是低的，然後神宮又無任可得意率加成，彩圈機率低，所以可以說神宮的訓練能力相當不行，提升智力能力比一般SR卡還要差。再看技能方面，HINT技發生率加成60%，學技能Lv5，留意，這裏寫4但實際是Lv5，因為甚麼都沒寫學技是Lv1，所以寫4會變Lv5，Lv5即是打折一下打到滿，直接來個6折相當高。不過，可以說這個空中神宮幾乎沒東西值得學，然後金技能送的，是最終彎道被超車才會發動勝利的執念，這技能亦都是無用。空中神宮是不論訓練、技能，都是最劣等的存在，除了學技能表面數字漂亮之外，實際無任何用處，完全是一張突到滿，都寧願上SR，而不會去用的支援卡。絕對是評價最差的課金SSR卡，日版改了版都翻不到身。老實講應該到日版一周年半至今，都沒哪張SSR卡設計得比這張差，所以誰叫你首抽抽這張那人一定在開你玩笑。

Tier 0 最強最值得入手：美妙姿勢



Fine Motion美妙姿勢

智力卡的Fine Motion美妙姿勢絕對是值得首抽的其中1張SSR卡。友情加成25%連同固有加成37%、心情加成30%、訓練加成15%、還有智力加1，甚麼都有齊，所以訓練能相當高！不論彩圈和非得意項目訓練，這都是智力卡之中最高，而實際亦都是到日版1年半之後，美妙姿勢都無人能敵，繼續是智力卡的訓練天花板。雖然得意率35不特別出眾，不過普遍智力卡得意率都不怎樣高，除了一個日版大半年之後才出的得意率60的真機伶，其他基本大部分50以下，所以35不能說太低。

美妙的缺點在於同樣沒有任何HINT率和技能等級加成，不過能夠學的HINT技不錯，特別是有右回，由於遊戲中向右走的賽事永遠多過向左走，所以這個右回這綠技頗為重要。至於金技送的先行專用技Speed Star速度之星，最終彎道提速技能，可以偷步加速連接尾盤爆發。雖然有一定機率不給，即事件跑到尾只送下位技不送金技（這個要看出事件時智力的高低和運氣決定）。另外要提美妙初期絆只有固有加成的15，頗低雖然好過0，但升絆出彩要一定照顧和運氣。不過整體來說美妙已很出色，訓練能力極高是這張卡的最大亮點。智力訓練的最大骨幹，就算是未來視都好。由URA時代到青春盃到巔峰賽，這張卡基本都是人權，為衝智力沒理由不用這張卡。美妙姿勢是最強的初期支援卡，絕對是Tier 0。不過，智力訓練對初心者來說不是最優先部分，智力高雖然有用，但在速度力量和耐力未達標之前，其實是不需要太理會智力，練個300多400其實已很足夠，代表你一開始就算給你有突滿美妙姿勢，其他卡不齊都會玩得頗辛苦。

各SSR支援卡Tier 0-4 詳盡解說影片👇

👇👇其他Tier 2及Tier 1的SSR支援卡簡介👇👇

+ 3

雖然Fine Motion美妙姿勢非常強，但有其他Tier 1 SSR都值得開局。

👇👇值得入手的SR支援卡排名（包括未來更新卡池）👇👇

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為未來最強速度卡「北部玄駒（小北）」留石狂抽，亦未嘗不可。

攻略授權轉載自：小A遊樂園@Youtube

影片來源：https://youtu.be/DY_vJJP-aVU