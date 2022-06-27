賽馬娘攻略懶人包，開局取7500石刷首抽3星角色SSR支援卡｜《賽馬娘Pretty Derby》繁體中文版正式推出，今次為大家總合各項新手攻略，如刷首抽步驟、首抽必用3星角色、SSR／SR支援卡，以及一些初心育成心得。



賽馬娘繁體中文版正式推出！為各為新手訓練師帶來攻略懶人包。

《賽馬娘》繁中版 開局即賺7500+寶石！最速刷手抽步驟👇👇



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事前預約達至100萬人，不單送大量寶石外，還有一張3星角色自選券（起跑衝刺★3交換券），一開局就可以自選自己喜歡的3星角色。遊戲一開局有多張3星角色，究竟哪一位最值得大家換？



👇如何開局使用3星角色自選券（起跑衝刺★3交換券）👇

先直接把排行榜，即所謂Tier List做好先給大家看：由Tier 0，理所當然最強！Tier 1是同樣非常強，而且很實用；Tier 2是再差一點，至於Tier 3，就是有愛才去抽。

一開服有9位3星馬娘角色，但3星並不代表最強，就算1、2星馬娘都可升上5星，能力亦非常強。

各3星角色詳盡解說 👉賽馬娘首抽攻略．全3星角色解說｜3星自選券如何選？米浴小栗帽

遊戲中除了3星角色卡外，育成中最重要的支援卡亦都是首抽目標。究竟哪些支援卡值得首抽入手？最強「人權」SSR及SR支援卡又是哪一張？



支援卡的強度是以突滿為標準，這個和角色卡池不同，角色抽一個回來即可，突與不突能力影響上不太大，而且角色碎片好易換，但支援卡一定要高突，整體訓練能力才會提升至可用水平。



突滿一張支援卡，是需要抽5張一模一樣的卡突到滿才可，這個不論SSR或SR都相同，無突或1突2突的支援卡會比較難用，當然開服時候，最初期SSR的0突1突，因為沒卡都可以勉強拿出去用，但很快會被滿突SR卡取代，因為除部分例外，幾乎所有SSR都要3突或以上才會成形可以去用，一般直接建議用突滿SR卡去用。抽卡不會是一朝一夕的事，除非你「石油王」次次一抽抽到滿，但是早一日抽到第一張回來，只要繼續玩下去第二張第三張是遲早的事。



這遊戲未來會增加汎用突破道具，SR金水晶和SSR彩色水晶石，可以突破任何一張支援卡

👇👇Tier 2及Tier 1的SSR支援卡簡介👇👇

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TIER 3 最廢SSR卡之首：空中神宮



Air Shakur空中神宮

Tier 0 最強最值得入手：美妙姿勢



Fine Motion美妙姿勢

首抽推薦支援卡表（Tier List）

各SSR支援卡詳盡解說影片👇

👉賽馬娘首抽攻略．新手開局必備SSR支援卡解說｜小北美妙姿勢綠帽

賽馬娘的提速同加速技能，技能相當重要，要贏除了白值要高之外一定要學技能，提速與加速技是當中最重要的技能之一。對新手而言，字面上寫的增加速度好像沒甚麼分別，但其實差好遠。所以今次主題，詳細解說這兩類技能到底有甚麼分別最重要，要如何學和不要學錯。



賽馬娘技能分為幾個大類，先不講角色固有技，汎用技能是所有角色都能夠學，只需要洗出來就能學。種類看標示顏色就知道：提速與加速技都是屬於橙色的增益技能。正式來說，提速技應該叫作提高目標速度技、加速技應該叫作增加加速度技。

為避免混淆，一般建議以提速技及加速技以分別。兩種技能千萬不要按中文意思全部叫作加速技，因這是完全是兩回事。要分辨兩個技能很簡單，看標示就明白，小人圖像明顯不一樣。

提速技及加速技可因應icon來分辨。

育成詳盡教學 👉賽馬娘攻略．新手教學｜提速與加速技分別｜15+必學速度技能解說

賽馬娘遊戲中的5大屬性，亦即是育成時候提升的白值：速度、耐力、力量、根性與智慧。5大數值屬性很重要，任何人都知道全部練到滿，5個數置屬練到封頂1200一定最好，但當然不可能，所以訓練時又應該如何取捨？每個屬性又代表什麼呢？逐一介紹每個屬性是甚麼之前，先給大家一個很簡單的概念。



最重要一定是「速度」，愈高愈好，能夠練到頂1200最好。

第二重要是「力量」，「力量」亦代表是加速力，力量不足加速力不足夠，沒辦法短時間達到頂速，同樣愈高愈好，但無必要一定封頂。

第三是「耐力」，耐力比較有趣，並不是愈高愈好，夠用即可。根據跑的賽事距離，練相應足夠數置便可。

第四是「智力」，智力有很多種用途，下文再詳盡解說，大概400多600就很足夠。最後是根性，根性基本不會是初心者，需要特別去注重的數值，升到300至400已很足夠。

（小A遊樂園影片截圖）

育成詳盡教學 👉賽馬娘攻略．新手教學｜角色育成5種能力屬性解說 如何訓練最好？

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