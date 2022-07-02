賽馬娘攻略．針灸師Event必成功秘技｜全能力增加、學習回體技能

賽馬娘攻略．針灸師Event必成功秘技｜《賽馬娘》繁中版正式推出，不少訓練師花不少時間日以繼夜訓練最強馬娘吧。不過原來有一個隱藏隨機出現的針灸event，有機會可以一次為馬娘增加大量能力值、或免費學習回復技能，但亦有很大機會失敗而令能力大跌，其實有方法可以「必然成功」！



《賽馬娘》在URA故事育成模式中，會隨機出現一個「安心～竹針師登場」的隱藏event，隱藏NPC角色、身份十分可疑的「安心澤刺刺美」登場，指可以為馬娘作「秘針」，取得最強能力。此時訓練員可以有5個不同選項，不同選項如成功的話便可獲取不同的能力，甚至大幅增加數值，但相對亦有很高的風險失敗而令數值大減、幹勁大跌，甚至獲取負面狀態。不過，遊戲有方法可以完全避免失敗，可安心選擇「必定成功」的項目，提升能力。（現時初版仍可用此秘技，未來改版則會修改後不能再使用，想用就要快學！）

遇到「她」登場時，不要急於選擇。

👇安心～竹針師登場！5個選項成功／失敗後效果👇

1. 能變成強大賽馬娘的祕密穴位

成功時：5項能力+20

失敗時：幹勁下降、熬夜狀態、5項能力-15



2. 能在競賽獲勝的祕密穴位

成功時：直接學到「彎道回復◯」、「直路回復◯」

失敗時：幹勁下降、體力-20



3. 能變得活力又健康的祕密穴位

成功時：體力最大值+12、體力+40

失敗時：幹勁下降、「不善練習」狀態、體力-20



4. 能提升魅力的祕密穴位

成功時：幹勁提升、體力+20、獲得「討人喜歡◯」狀態

失敗時：幹勁下降、體力-10



5. 覺得不安，還是算了

體力+10



看似十分可疑的針灸師安心澤刺刺美，令人又愛又恨的角色。

👇針灸師「安心澤刺刺美」必定成功秘技👇

+ 3

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