早前台灣發生妻子將丈夫哥斯拉玩具送人，導至可能離婚收場。但也不及這宗8月8日發生、網民稱為「土瓜灣玩具大屠殺」的事件嚴重！是否又有家庭因為玩具而婚姻破裂？



總值5位數玩具當垃圾被棄街邊

事源8月8日下午，facebook公開群組「HK-TF 變形金剛香港網盟」有人張貼了數張相片，可見大批高達模型、超時空要塞超合金、NBA 米高佐敦1：6 figure，目測數十件、粗略估值超過5位數的玩具figre，被當垃圾一樣掉棄於土瓜灣美景街「潘國華議員辦事處」對面馬路，網民形容為「土瓜灣大屠殺現場直擊報導」，更表示圖片令人極度不安！

（facebook HK-TF 變形金剛香港網盟相片）

（facebook HK-TF 變形金剛香港網盟相片）

我們再細心看看究竟掉棄的玩具總值有幾多：

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玩具迷網民：可能玩具迷去世，睇到好不安！

留言多數都表示同情、慘不忍睹，更表示：「我睇到有PTSD」；由於玩具被掉的方式形同掉垃圾，相信是由不懂玩具價值的事主家人或清潔工人所為。有網民笑言又有家庭慘劇發生，但亦有人擔心有玩具迷去世，可能是家人不懂處理，就找人幫手當垃圾掉棄。

有人執到Metal Build 00反被嚇：七月十四呀

有網民說當時剛好在場，得到大廈管理員同意「搶救」了幾件玩具，雖然有點半開玩笑性質，但實際上也沒錯，它們很有可能會直接當成垃圾，連送到救世軍轉送有需要兒童的機會也沒有，非常可惜。有網民留言：「七月十四呀」但大家都表示，其實玩具物主如果真是去世了，應該也會想愛藏交給有心人，而不是送去堆填區。

（facebook HK-TF 變形金剛香港網盟相片）

在場網民向清理玩具的工友查詢，只回覆是屋主清理房子，暫未得知事件起因。



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