深夜日劇《禁果》（アカイリンゴ／紅蘋果）改篇同名漫畫，描寫未來的日本立法禁止做愛，川津明日香（幪面超人聖刃）、新條由芽（魔進戰隊）兩位以超人特撮片出道的女演員，今次要拋棄偶像包袱，挑戰極限演床戲。



超激設定漫畫改篇

《禁果》故事未來的日本立法禁止做愛，市民必須以人工授精方式與配偶生育下一代；性格古板的高中生犬田光（小宫璃央 演），本想追隨父親加入「厚生勞動省性行為取締部」（簡稱性取部）打擊非法性愛。但阿光一次意外跟隨同學參加了一場地下派對，在會場內竟目睹她最喜歡的美少女偶像宇宙美空（新条由芽 演）正準備跟男人親熱，阿光在情急下假裝報警驅散活動；翌日，宇宙美空竟然轉校成為犬田光的同學，更不斷誘惑阿光；犬田光亦發了人生首個綺夢，開始對青梅竹馬的女同學水瀨優（川津明日香 演）想入非非。

（《禁果》劇集網頁截圖）

👇伊織萌都叫醜？台灣FF展萬人圍影｜網民失望狠批：P很大根本過譽

左起：新条由芽、小宫璃央、、川津明日香（《禁果》劇集網頁截圖）

🍎劇照及故事簡介🍎

👇台北動漫節2023 Cosplayer｜伊織萌、宮本彩希等星級正妹美圖集

拋棄「偶包」越級挑戰

劇集版因為大膽題材，未能在大氣電波播出，屬成人台DMM TV的網劇，不過幾位主角始終不是AV女優，畫面上自然是點到即止。兩位女主角以《幪面超人聖刃Saber》及《魔進戰隊煌輝者》同期出道，一直以來頂多穿泳衣拍寫真，今次齊齊拋棄「偶包」越級挑戰行性感，就角度扮脫衣演床上戲，對膽量和演技都是一大考驗。

🍎🍎川津明日香｜聖刃角色失敗．搏到盡求翻身



《幪面超人聖刃》女主角川津明日香因九頭身身材加上水著女星身份，拍《聖刃》時比男主角更受注目，然而因為劇中角色太煩太黑人憎，川津未能因此走紅，今次再有機會搶正拍《禁果》，自然搏到盡。

川津明日香跟小宫璃央要演就角度的床上戲。（《禁果》影片截圖）

川津明日香《幪面超人聖刃》女主角圖片（asuka_kawazu IG圖片）

🍎九頭身的川津明日香唔只得好身材，點擊看圖對她加深了解🍎

+ 34

新條由芽｜Playboy寫真曾被受批評．新作角色難度高



新條由芽為《魔進戰隊》中的綠戰士，角色行健康Sporty路線，但fans卻迷倒在她的短跑運動褲和長腳上，後來新條由芽更以一身綠戰士打扮為《週刊Playboy》拍寫真，雖然保守派動畫迷投訴她毀壞「超級戰隊」系列正氣形像，但新條由芽就「三分已袋」一砲而紅，還參演了日劇《3年A班》。今次她在《禁果》的角色宇宙美空演份也比川津更多，這位身分神秘的轉校生將主動挑逗男主角，發揮得好必定上位。

新条由芽也要扮演陶醉的表情（《禁果》影片截圖）

新條由芽有一幕更要隔著衣服撫摸男主角小宫璃央的何B仔，意識大膽。

新條由芽有一幕更要隔著衣服撫摸男主角小宫璃央的何B仔，意識大膽。（《禁果》影片截圖）

新條由芽這張校服私影，樣子比《3年A班》照劇更細個。

🍎《魔進戰隊》綠戰士新條由芽人氣高 網民起底搜出校服私照🍎

+ 3

+ 12

《禁果》故事雖然天馬行空，探討的命題其實頗有意思：男主角犬田光17年以來只知讀書、性知識等如零，卻在過激性愛Party首次接觸性事，性格一本正經的他頓時hang機失控。性本是人類正常需要，絕非污穢之事，社會卻設置種種道德規條限制青少年了解性是甚麼，最終只會愈禁愈想要、思想變得不正常。

