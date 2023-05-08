內地美女老師抖音唱兒歌影片爆紅 直播1晚獲10年人工打賞｜近年內地流行直播打賞文化，配合網路上不時出現的「爆紅」現像，如果因一些機緣一夕爆紅，隨時就能靠著當下的人氣開直播怒賺一波。最近就有一位內地美女幼兒園教師在抖音上爆紅，再進行直播後一晚怒賺10年人工。



開台以來默默無聞 唱《小小花園》一夕爆紅後觀看數破億

中國湖北武漢一名幼兒園女教師在抖音開設頻道「音樂老師花開富貴」，上傳自己教小朋友唱兒歌時的影片。頻道一直以來未算當紅，但直到最近4月28日老師上傳了一條《小小花園》的兒歌影片後，因為片中展現出她可愛嗓音，配上扮花的有趣手勢及洗腦歌詞，引起內地網民瘋狂分享轉發，影片觀看次數破億，連帶其抖音頻道亦火速走紅；在撰文之時已有超過616萬名粉絲和超過2000萬次讚好。亦因為影片中不段重覆出現的「在什麼樣的花園裡面 挖呀挖呀挖」的洗腦歌詞，老師被網民暱師為「挖呀挖老師」。

抖音頻道「音樂老師花開富貴」

按圖放大「音樂老師花開富貴」唱《小小花園》影片截圖：



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一晚賺10年人工 傳辭職專心帶貨搵真銀

在影片爆紅之後網友不斷敲碗鼓勵「挖呀挖老師」進行直播，結果老師嘗試開直播和粉絲互動，馬上湧入10萬人觀看，打賞禮物收到手軟，僅一天直播就喪賺約50萬元人民幣的抖內；而老師後來又再開兩場直播，估計3場直播加起來的收入超過200萬人民幣。

挖呀挖老師因收到太多打賞哭成淚人

看到停不下來的打賞令老師激動到哭出來，直呼「太高興、太激動了，直播收入超過我10年工資，謝謝各位大哥」（據網上資料，一般武漢的幼兒教老師月薪僅約3000元人民幣）。當下更有傳老師決定辭職專心直播帶貨搵真銀，不過對此老師近日接受陸媒訪問澄清「是真的真的真的真的沒有（辭職）」，並表示想在教學這一塊繼續做好、讓更多人了解奧爾夫音樂課。

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