《鬼滅之刃 無限城篇》再次令全球爆發鬼滅熱潮，泰國電子畫師「Khanes Athiratanakran」就嘗試將《鬼滅之刃》的角色以AI化為真人相片，原來在人工智能「眼」中，上弦之參「猗窩座」和「炎柱」大哥都是外國人！炭治郎、善逸就靚仔到似男團idol，至於蝶屋敷三位「豆豆眼」三姊妹，化為真人後cute爆，比禰豆子更可愛！



可能因為猗窩座那對有紫免眼睫毛的雙眼，AI將他直接轉化為外國人，雙眼大大像極美日混血兒，而全身獨特的藍色刺青也如實做足，整體完成度超高。

炭治郎、無慘、炎柱｜鬼滅角色AI真人化 vs 動畫造型對比

豆豆眼三姐妹．真人化後可愛得犯規

蝶屋敷（中文又稱蝶屋）是虫柱胡蝶忍與共亡姐胡蝶加奈惠主理，專門讓鬼殺隊隊士療養傷勢的部屋。除了粟花落香奈乎、看護神崎葵（後來嫁了伊之助）不時會在此幫忙，小助手「豆豆眼三姐妹」寺內千代、中原須美、高田菜穗戲分也多，她們化為真人版後勁cute！

小助手「豆豆眼三姐妹」寺內千代、中原須美、高田菜穗為真人版後勁cute！

泰國電子畫師「Khanes Athiratanakran」真的很強，除了動畫真人化，他還有其他AI美少女作品，可以上facebook看看。近年大多數動畫「慘被」真人化後都非常難看，漸漸覺得，不如用AI製作CG真人版，可能會比較順眼呢（笑），希望他可以將其他九柱和上下弘月都真人化啦。Khanes Athiratanakran facebook：連結