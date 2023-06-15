薩爾達傳說王國之淚最強全地形通用載具 上天下海極穩定兼造價低｜《薩爾達傳說 王國之淚》雖然已推出一段時間，雖然應該好些玩家已完成遊戲轉往《Diablo 4》暗黑破壞神4或街霸6 SF6等其他大作遊戲，但當然仍有大量玩家於海拉魯大陸中發堀更多玩法和可能性。最近就有日本遊戲頻道分享最新最強的海陸空全地形制霸的載具，而且製作和所需材料都非常簡單誰都可輕鬆製作。



玩家開發海陸空三用最強載具 完美制霸所有地形

YouTube頻道「エミ ゲーム研究会」最近發表了影片「【ティアキン】巨岩砕き式エアロバイクが最強の乗り物すぎる」，示範了利用碎岩大劍造出的最強載具，不單海陸空三用，在地面或是海面行走都十分「絲滑」；而且在飛行期間可以完美直線前進，不像一般的「air bike」在飛行時往往會微微偏左或偏右，需要自行操作微調方向。最難得的是連垂直升降性能都極佳，爬升或是下降都極之順暢，無負影片標題「最強」的稱號。

最方便是連一般載具較難做到的垂直上升，這架「大劍air bike」亦可極穩定做到。https://youtu.be/KJ5sNa-gRt4

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製作方法簡單 材料平 可用藍圖

此最強air bike的製作方法亦不困難，先將大劍放到地上，然後將兩個風扇以斜45度安裝到大劍近末端的左右兩側，然後將第三個風扇垂直90度結合於劍尖前（風吹向劍柄方向）；最後將操縱桿安裝於劍柄末端即可完成。

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將此載具製作一次之後即可登錄成藍圖最愛，而雖然藍圖沒法直接製作碎石大劍，但只要玩家將身上的碎石大劍丟到地上，便可利用藍圖來自動合成其餘的部份。不過和其他載具有一點不同之處是用完之後記得回收武器再走，不然下次就要再拿一把新的碎岩大劍出來製作了。

如果沒有碎岩大劍，エミ亦在影片中表示用其他的大劍也可做到類似效果，但他本人認為碎岩大劍效果最佳。而玩家也可以在死亡火山西北面的怪物營中打怪獲得碎岩大劍。

https://youtu.be/KJ5sNa-gRt4

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