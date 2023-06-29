Switch後繼機將有接近PS4的性能 動視暴雪CEO聽證會上爆料｜微軟收購動視暴雪Activision Blizzard、遭美國FTC聯邦貿易委員會提反壟斷訴訟阻一案在仍在處理中，幾乎每隔數天就有新消息出現；有趣的是明明本來和此事不太相幹的任天堂也被拉落水，之前更被傳召出庭。而更有趣是動視暴雪CEO在聽證會上正式爆料Switch後繼機的資訊。



動視暴雪CEO聽證會爆料 下一代Switch算力接近PS4

據外國遊戲記者「Benji-Sales」（@BenjiSales）報導；Activision Blizzard動視暴雪的CEO「Bobby Kotick」在微軟收購動視暴雪的FTC聽證會上，大爆關於下一代任天堂主機的圖像運算性能。當Booby Kotick在法庭上談到《Call of Duty》（使命召喚 / 決勝時刻）系列及其他遊戲相關的話題時，他透露任天堂Switch的後繼機在硬件性能上將會接近第8代主機，即PS4和Xbox One。雖然並非任天堂官方公布，但亦可能是開發商早已收到任天堂發分的下一代Switch的開發機，才會如此具體地說出機體性能。

Switch後繼機將有接近PS4的性能(想像圖)

https://twitter.com/BenjiSales/status/1674107081232613381?s=20

👉Brown Dust 2棕色塵埃2首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦

若以較能代表畫面運算能力的「浮點運算次數」（FLOPS）來比較，Switch的浮點運算能力為1TFLOPS，而Xbox One為1.31T、PS4則為1.843T。看起來不是差很多，但要注意Switch這裡的能力是以「半精度浮點數」（FP16）來計算，而Xbox One和PS4均以「單精度浮點數」（FP32）；換言之以PS4的基準來比較的話，Switch的浮點運算能力實質不足0.5FLOPS，手提模式下更是只得0.2FLOPS，僅為PS4的1/9。

https://www.reddit.com/r/PS5/comments/fhk6vw/consoles_by_flops/

👉FF16 Final Fantasy XVI攻略｜快速刷錢賺錢方法1分鐘賺5千Gil

而且PS4也已經是2013年的主機，和現代主機相比也早已過時：PS5的浮點運算能力為10.3TFLOPS，約為PS4的6倍、Switch的50倍。當然如果Switch後繼機和Switch一樣走半手提形式，自然不能期待它和笨重的坐枱機PS5有相近性能；若Switch後繼機能以和現時Switch相若的大小和重量做到接近PS4的性能，對大部份玩家和開發商來說應該是足夠有餘了。

任天堂官方尚未發聲 新主機大概仲要等多陣

任天堂本身對於Switch的後繼機尚未有任何正式發布；任天堂CEO古川俊太郎僅在之前舉行的股東大會的問答環節上表示會努力讓任天堂account的持有人可更順暢地過渡至下一代主機。古川俊太郎亦表示雖然Switch已踏入第七年，但是今年的軟硬件銷量仍然強勁；雖然未來想維持硬件銷量會有困難，但亦希望活用已賣出超過1億部的Switch來賣出更多軟件，像是《王國之淚》、《寶可夢朱紫》推出僅三日就賣出超過1千萬隻。在Switch仍然表現強勁的當下，任天堂自然不趕著出新機了。

👉FF16 Final Fantasy XVI攻略｜全危險標的怪物(懸賞魔物)位置一覽