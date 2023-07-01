Steam夏日特賣Steam Deck 8折｜20款抵買遊戲推薦｜Summer Sale
Steam夏日特賣｜Steam Deck 8折&20款抵買遊戲推薦 Steam Summer Sale｜一年一度的Steam夏日特賣正式開始，作為大型折扣活動今次有許多3A大作以高折扣率出售；《香港01》科技玩物頻道以下整理20款必玩抵買推薦，讓大家今個暑假大把Game玩。同期還有Steam Deck 8折出售，準機主是時候出手了。
多款3A大作打折 歧路旅人2組合包半價
Steam Summer Sale作為一年一度的大特賣，和冬季特賣同為Steam每年最主要的減價促銷活動，是以今次特賣不論陣容還是折扣率都相當吸引，以至於較近期推出的大作遊戲如《STAR WARS Jedi: Survivor》、《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy等都有特賣。而一些稍舊的大作遊戲更是減到半價甚至更低，如2021年的《Tales of Arise》破曉傳奇就減到4折；想買定Game等暑假玩就不要錯過。今次特賣由6月29日開始到7月13日結束，有兩星期時間，玩家可以慢慢挑選想玩的作品。
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按圖放大Steam夏日特賣Summer Sale 20款必玩抵買遊戲推薦：
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Steam Deck都有8折出機係時候 連埋夏日特賣大把Game玩
除了遊戲減價之外，Steam自家的手提主機「Steam Deck」也將減價出售，不同容量的Steam Deck減價幅度不一由9折到8折不等，最貴的512GB版本打8折後售519.2美元（約4070港元）；配合今期Steam Summer Sales出機就大把特價Game玩。
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Steam夏日特賣Summer Sale 20款必玩抵買遊戲推薦：
Red Dead Redemption 2
HK$ 154.44（-67% 原價HK$ 468.00）
OCTOPATH TRAVELER II + VARIOUS DAYLIFE 組合包
HK$ 331.97（-53% 原價HK$ 709.00）
霍格華茲的傳承 Hogwarts Legacy
HK$ 310.40（-20% 原價HK$ 388.00）
Marvel's Guardians of the Galaxy
HK$ 143.70（-70% 原價HK$ 479.00）
STAR WARS絕地：倖存者
HK$ 351.75（-25% 原價HK$ 469.00）
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Overcooked! 2
HK$ 42.25（-75% 原價HK$ 169.00）
CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION
HK$ 279.30（-30% 原價HK$ 399.00）
索尼克 未知邊境 Sonic Frontiers
HK$ 169.00（-50% 原價HK$ 338.00）
超級機器人大戰V
HK$ 92.40（-70% 原價HK$ 308.00）
喋血復仇 Back 4 Blood
HK$ 77.60（-80% 原價HK$ 388.00）
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Granblue Fantasy: Versus
HK$ 13.80（-90% HK$ 138.00）
破曉傳奇 Tales of Arise
HK$ 155.60（-60% 原價HK$ 389.00）
《巫師 3：狂獵》完整版
HK$ 116.70（ -70% 原價HK$ 389.00）
Total War: THREE KINGDOMS
HK$ 131.92（-66% 原價HK$ 388.00）
Age of Empires IV
HK$ 129.50（-50% 原價HK$ 259.00）
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God of War
HK$ 238.80（-40% 原價HK$ 398.00）
NieR Replicant™ ver.1.22474487139...
HK$ 187.20 （-60% 原價HK$ 468.00）
Metro Exodus
HK$ 46.40（-80% 原價HK$ 232.00）
女神異聞錄5 皇家版 Persona 5 Royal
HK$ 262.80（-40% 原價HK$ 438.00）
女神異聞錄５ 亂戰：魅影攻手
HK$ 151.14（-67% 原價HK$ 458.00）