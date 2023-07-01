Steam夏日特賣｜Steam Deck 8折&20款抵買遊戲推薦 Steam Summer Sale｜一年一度的Steam夏日特賣正式開始，作為大型折扣活動今次有許多3A大作以高折扣率出售；《香港01》科技玩物頻道以下整理20款必玩抵買推薦，讓大家今個暑假大把Game玩。同期還有Steam Deck 8折出售，準機主是時候出手了。



多款3A大作打折 歧路旅人2組合包半價

Steam Summer Sale作為一年一度的大特賣，和冬季特賣同為Steam每年最主要的減價促銷活動，是以今次特賣不論陣容還是折扣率都相當吸引，以至於較近期推出的大作遊戲如《STAR WARS Jedi: Survivor》、《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy等都有特賣。而一些稍舊的大作遊戲更是減到半價甚至更低，如2021年的《Tales of Arise》破曉傳奇就減到4折；想買定Game等暑假玩就不要錯過。今次特賣由6月29日開始到7月13日結束，有兩星期時間，玩家可以慢慢挑選想玩的作品。

夏日大特賣，荷包大出血...

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按圖放大Steam夏日特賣Summer Sale 20款必玩抵買遊戲推薦：

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Steam Deck都有8折出機係時候 連埋夏日特賣大把Game玩

除了遊戲減價之外，Steam自家的手提主機「Steam Deck」也將減價出售，不同容量的Steam Deck減價幅度不一由9折到8折不等，最貴的512GB版本打8折後售519.2美元（約4070港元）；配合今期Steam Summer Sales出機就大把特價Game玩。

注意圖中價格為美金。https://www.steamdeck.com/zh-tw/

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Steam夏日特賣Summer Sale 20款必玩抵買遊戲推薦：



Red Dead Redemption 2

HK$ 154.44（-67% 原價HK$ 468.00）



OCTOPATH TRAVELER II + VARIOUS DAYLIFE 組合包

HK$ 331.97（-53% 原價HK$ 709.00）



霍格華茲的傳承 Hogwarts Legacy

HK$ 310.40（-20% 原價HK$ 388.00）



Marvel's Guardians of the Galaxy

HK$ 143.70（-70% 原價HK$ 479.00）



STAR WARS絕地：倖存者

HK$ 351.75（-25% 原價HK$ 469.00）



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Overcooked! 2

HK$ 42.25（-75% 原價HK$ 169.00）



CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION

HK$ 279.30（-30% 原價HK$ 399.00）



索尼克 未知邊境 Sonic Frontiers

HK$ 169.00（-50% 原價HK$ 338.00）



超級機器人大戰V

HK$ 92.40（-70% 原價HK$ 308.00）



喋血復仇 Back 4 Blood

HK$ 77.60（-80% 原價HK$ 388.00）



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Granblue Fantasy: Versus

HK$ 13.80（-90% HK$ 138.00）



破曉傳奇 Tales of Arise

HK$ 155.60（-60% 原價HK$ 389.00）



《巫師 3：狂獵》完整版

HK$ 116.70（ -70% 原價HK$ 389.00）



Total War: THREE KINGDOMS

HK$ 131.92（-66% 原價HK$ 388.00）



Age of Empires IV

HK$ 129.50（-50% 原價HK$ 259.00）



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God of War

HK$ 238.80（-40% 原價HK$ 398.00）



NieR Replicant™ ver.1.22474487139...

HK$ 187.20 （-60% 原價HK$ 468.00）



Metro Exodus

HK$ 46.40（-80% 原價HK$ 232.00）



女神異聞錄5 皇家版 Persona 5 Royal

HK$ 262.80（-40% 原價HK$ 438.00）



女神異聞錄５ 亂戰：魅影攻手

HK$ 151.14（-67% 原價HK$ 458.00）

