最佳Pokemon寵物小精靈遊戲｜外媒評選史上最佳Pokemon寵物小精靈遊戲Top10 冠軍是這公認神作！自從第一款Pokemon遊戲《寵物小精靈 紅／綠》在1996年推出以來，Pokemon系列就成為世界最成功的IP之一，多年來陪伴無數人成長；相信就算是平常不太打機的人，也大都接觸過GameBoy或是NDS的Pokemon遊戲。最近就有外國遊戲媒體選出史上最佳Pokemon遊戲Top 10，看看有多少款你曾經玩過。



外媒評選史上十佳Pokemon遊戲

外國遊戲媒體IGN最近發表文章，選出史上十隻最佳的Pokemon寵物小精靈遊戲作品，範圍由正傳遊戲到外傳及衍生作品、由最初的Pokemon遊戲到今年的最新作都都包括在內。而想當然的入選作固然以本篇正傳遊戲較多，但值得一提是好些在香港玩家之間人氣/知名度較低的外傳、衍生遊戲也有上榜，像是2000年的Gameboy Color遊戲《寶可夢方塊》（Pokemon Puzzle League），以及2012年的《寵物小精靈+信長之野望》（ポケモン＋ノブナガの野望 / Pokemon Conquest）等都有入選。

記者自己很喜歡當年N64的Pokemon Stadium，可惜無緣上榜，而其實本作的評價也不算特別好。

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至於榜單冠軍則無懸念地是心銀/魂銀（Heart Gold / Soul Silver ），在香港連登討論區中亦經常有用戶「吹奏」；畢竟金銀版本身已經是神作，而重製版竟然可以在原本已經很神的基礎之上再升華，被選為冠軍也是合情合理。

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外媒評選史上十佳Pokemon遊戲：



10. Pokemon阿爾宙斯



9. 9. New 寵物小精靈隨樂拍 New Pokemon Snap



8. Pokemon 劍/盾



7. Pokemon Puzzle League



6. Pokemon Go



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5. Pokemon 綠寶石



4. Pokemon Conquest



3. Pokemon 火紅/葉綠



2. Pokemon 黑2/白2



1. Pokemon 心金/魂銀



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記者本人Pokemon遊戲玩得並不多，也不好對以上排名作什麼評論；但個人認為《劍/盾》的製作水準實在令人不敢恭維、實在不值得上榜。雖然劍盾在設計上比對系列舊作有不少改進，但差勁的效能表現以及大量的bug令遊戲體驗極差（看看那個15FPS的曠野平原...）；早期甚至還有發生因為遊戲的檔案讀寫設計有缺陷而令到Switch主機燒毀的個案，相當離譜。