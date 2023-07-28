《以閃亮之名》台服辱華 被中國原廠永久停止提供後續版本更新｜中國開發的手遊在世界各地愈來愈受歡迎，除了一直以來霸佔課金榜前列的《王者榮耀》、《PUBG Mobile》，以及近年大熱的《原神》、《崩壞：星穹鐵道》之外，還有不少遊戲都衝出國際表現理想。但玩中國遊戲、其他地區代理的遊戲卻暗藏風險，尤其是台服更是特別容易捲入兩岸對立而來「辱華」風波，最近就有一款中國手遊《以閃亮之名》的台服爆出辱華事件，結果令到台服要無限期停止更新。



少女換裝類遊戲 課金買衫為產擬形象扮靚靚

《以閃亮之名》為中國祖龍遊戲開發的「換裝類」手機遊戲，主要玩法為玩家創建一個虛擬型像（自由捏臉），然後再為她/他換上各種服裝扮靚靚。遊戲的台港澳服由始祖鳥互動娛樂代理，去年台港澳服開服時在香港也賣了不少廣告，乘地鐵時可能都會見到。據了解《以閃亮之名》的台港澳比中國服提早約半年開始營運；這是由於在中國發行遊戲需要經相關部門審核版號，所以中國遊戲的台服/國際服比中國服更早開放的情況並不罕見。

以閃亮之名

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而最近《以閃亮之名》的台港澳服迎來一周年，官方舉行盛大的周年慶祝活動，除了遊戲內的活動外還有線下見面會等實體活動。而正正就是這次台服比陸服更早的周年活動觸碰到內地玩家的「底線」，引起一場辱華風波。

以閃亮之名

作為遊戲的周年活動重點之一，《以閃亮之名》台服率先公開了周年六星套裝；此舉馬上引起中國玩家不滿，紛紛怒斥「明明是中國遊戲，憑什麼其他伺服器能比我們還要快拿到（周年服裝）」。在中國玩家向原廠施壓之下，陸服也公開了周年慶的六星套裝，還表示加碼會多送一套服裝。

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原廠加碼的消息很快就傳到台服玩家耳中，一名台服玩直接在台服的官方玩家交流群發問台服會否跟隨有此加碼的服裝贈送，台服官方也很快回應表示「台服也同樣會贈送」。

https://weibo.com/5860443567/Nbw0RDLBZ?refer_flag=1001030103_

事件發展至此，台服國服每邊都有額外的服裝贈送，原本關於遊戲內福利的事大概到這可能就完結了。但不知道是幸還是不幸，該名向台服發問的玩家曾在交流群中公開表示「台灣從來都不是中國的」；同樣有加入該玩家交流群的中國玩家見到該言論後大為震怒，痛批台服代理沒有不單阻止台獨言論，還友善地回應該玩家的提問，沒有遵守「一個中國」原則。有玩家將相關討論截圖傳回微博等中國玩家社群，引起中國玩家憤怒。

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另一方面，有中國玩家在《以閃亮之名》的QQ群組中發表「台灣是中國不可分割的一部份」言論，卻反遭管理員踢出群組；如此明目張膽的「辱華」行為更是令中國玩家氣得暴跳如雷，紛紛要求國服立刻開除該管理員。

https://weibo.com/6003441555/NbBZW1Vol

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事件發酵之後更有中國玩家深入研究遊戲的台服是否還有更多「辱華」行為，結果發現遊戲的台港澳服的使用者條款與國服並不相同，台服的使用者條款更因為寫有「台灣在個人資料相關法律規範可能不同於別國之法律」條文，「別國」一字進一步觸動了中國玩家敏感的神經。

https://weibo.com/6003441555/NbBZW1Vol

「台灣玩家公開宣揚台獨」、「QQ群管理員踢除中國玩家」以及「使用者條款直接台獨」三件事情加起來，引起中國玩家群極度不滿，要求國服官方表態並立刻處理。而國服《以閃亮之名》也很快在微博發表官方聲明，表示已經辭退該QQ群管理員，並會在未來加強對客服人員的教育。至於宣揚台獨的台灣玩家在經過調查核實身份後，將會永久封禁其帳號；而使用者條款則的相關措辭亦會作出更新。官方在公告也不止一次強調「堅決捍衛一個中國原則」。

https://weibo.com/7521830234/Nbv8ZFQ8e

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至於台服代理方面則在Facebook發出公告，表示「從未涉及過任何政治敏感話題，只關注遊戲本身相關的玩家詢問回覆、解答，遊戲推廣，玩家活動組織和內容創作」，但由於和原廠協商尚未達成共識，所以在7月26日的更新後，原廠將永久停止提供版本更新內容，直到協商和解有結果為止。換言之若代理和原廠未能就今次事件達成和解，則未來《以閃亮之名》台港澳服不會有任何新內容可以遊玩。

https://www.facebook.com/LifeMakeoverTW

沒有「堅持一個中國原則」的台服在中國玩家及原廠壓力被逼停止更新，對於小粉紅來說或者是一場「階段性勝利」；但有趣的是由於台港澳服開服比較早，因此有不少內地課長一直都在台港澳服遊玩，小粉紅的行為在傷害台灣玩家的同時也傷害了這些課長同胞。

台灣玩家也落力嘲諷喜愛玩中國手遊的玩家，指這就是風險所在。https://gnn.gamer.com.tw/detail.php?sn=253492

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