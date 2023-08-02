香港動漫電玩節2023五大展期已經完畢，除了伊織萌做嘉賓的Cosplay大賽，其實還有一個由粵港澳大灣區動漫文化協會主辦、香港動漫節籌辦的「漫人迷全球華人原創漫畫公開賽2023」大賽，更分為漫畫、插畫等不同組別。記者在動漫節官方facebook上的頒獎典禮圖片集有大量留言，指一幅得獎作品涉抄襲《崩壞：星穹鐵道》，網友對於評審的水準表達強烈不滿，並希望大會作出回應。



跟「原創」二字大纜扯唔埋

本賽事本著「原創」宗旨，要求以原創作品參加，不接受「二創」既存ACG角色的作品。但網民就指出「漫人迷全球華人原創漫畫公開賽2023」插畫組評審加許獎作品：《丹恆》（作者：丘雅潼）並非原創作品。以下節錄網民留言：「《丹恆》嗰幅作品照描官圖根本同比賽主題「原創」二字扯唔埋」「超棒的『原創』漫畫公開賽插畫組評審嘉許獎，太『原創』了吧」「原來參加這種比賽可以描圖，那我也能得獎了」

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ACGHK2023 FB圖片

網民於「香港動漫電玩節」facebook上的留言反應



網民：連抄襲都唔算、根本偷圖

首先，只要上網google「丹恆」兩字就知道角色出處，使用既存遊戲角色參賽已屬違規，更何況插畫本身，也是直接取用手機遊戲《崩壞：星穹鐵道》之官方角色插畫，只是對嘴型稍稍修改，P圖執走遊戲logo後就拿來參賽，對於賽事中「原創」兩字是一大諷刺。網民認為大會評審出問題，並應該取消其得獎資格。

左：崩壞：星穹鐵道官方圖片／右：網上圖片

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官方未回應

記者在同日接到讀者email來函，報料同一事件，並提供了連結（LINK），證明插畫確實為《崩壞：星穹鐵道》官方圖片。由於大會只限100%原創角色參賽，就算官圖是由丘雅潼所畫，也沒有資格參加比賽。

8月2日11時左右，記者己向「漫人迷全球華人原創漫畫公開賽2023」大會及ACGHK宣傳代理公司「尚游營銷科技有限公司 」發出電郵查詢，暫未有回應。