網友票選Jump動畫最可愛女角Top20 頭10有3個鬼滅這作竟無人上榜｜對於宅宅們來說看動漫的一大原因自然是想看不同作品裡面可愛又魅力四射的女角色們，最近日本就有投票網站舉行投票，由網民選出「Jump動畫裡面最可愛的女角色」，看看你的最愛有沒有上榜。



日本網民票選最可愛Jump系動畫女角

日本投票排行網站「gooランキング」最近舉行投票，由網友選出「Jump動畫中最可愛的女角色排行榜」，合共有59位角色入選，這裡就只節錄頭榜單頭20名。注意榜單是以「最可愛」及「動畫」為前提來投票，所以選出來的角色不一定是最好看的美少女或美人角色i.e.不一定是最「好J」的角色；而且一些角色可能因為在動畫/漫畫裡的表現特別出眾，所以才會上榜/落榜。

另外是此榜單只計算於《週刊少年Jump》連載的作品，而近年大熱的《我推的孩子》、《Spy x Family》都是於集英社的漫畫網站「Jump+」上連載，所以不要再問為什麼沒有安妮婭、星野露比或有馬加奈了。

有馬，我的有馬...

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按圖放大日本網友票選「Jump動畫最可愛的女性角色」Top20：



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頭十名有3個係鬼滅 《我們真的學不來》無人上榜

今次投票有許多懷舊經典女角上榜，《浪客劍心》神谷薰、《草莓100%》西野司、《海賊王》奈美這些90後集體回憶也就算了，連《橙路》阿圓、《烏龍派出所》女警都上榜，令人不禁懷疑都只有30至40歲以上的宅宅在投票。而即使如此，在頭10名之中仍然有3個角色來自《鬼滅之刃》；《鬼滅》無疑已不再是今期最紅，但大概仍然未過氣。

不過彌豆子最可愛也的確是實至名歸。

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另外值得一提是早幾年在網上討論度極高的Jump戀愛漫畫《我們真的學不來！》竟然無人上榜實在令人意外；該作品的劇情好壞暫且不表，但女角色們都真的很可愛啊...