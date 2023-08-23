手遊《劍靈2》繁中雙平台上架 入坑必知5件事 首抽 職業系統解說｜當年經典韓國人氣MMORPG遊戲《劍靈》Blade & Soul正式續作手遊《劍靈2》已於8月23日正式開服，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲攻略資訊，以下為遊戲入坑前必知5件事。



1. 《劍靈2》有無刷首抽？

《劍靈2》屬於手機MMORPG遊戲，玩法及系統類似《黑色沙漠Mobile》、《天堂W》等手機MMO遊戲，以提升玩家創立人物的等級和強度為主，而非一般卡牌育成類遊戲般需要抽取不同角色，因此並沒有需要勉強一定要刷首抽。

不過作為F2P免費手遊，遊戲內亦設有商城及抽蛋系統，玩家可以抽取「靈魂」及「守護靈」；而在遊戲剛開服的玩家只要創角+過完序章便可領取不同蛋池合共90抽作禮物，因此玩家可以選擇不停創建新角色來刷首抽，直到刷出強力的靈魂為止。但是遊戲限制每個帳號每日只可創兩個角色，想要這樣刷首抽就要不停創立NC帳號，看自己決定要不要去刷了。

NCSoft無所不用其極的吸金手法都見慣了

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2. 遊戲平台相關

遊戲已經於Android及iOS雙平台推出，同時也有官方PC版本，不過官方PC版需要先安裝NC Soft的遊戲平台「PURPLE」，然後再在PURPLE內安裝《劍靈2》主程式。雖說是手遊但始終MMO遊戲以電腦玩（或是掛機）都會比較方便，尤其《劍靈2》的操作和按鍵之多基本上和電腦MMO沒有分別，大部份情況還是用電腦玩較舒適，手機可以打打日任掛掛機刷怪。

PURPLE

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3. 伺服器相關

剛剛8月23日開放的是台版《劍靈2》，支援繁體中文，語音則有普通話、韓文、英文和日文四種選擇。雖說是台版但其實在登入遊戲之後，便可以自由選擇香港、澳門、台灣、日本和韓國伺服器，然而每個地區的伺服器的數據獨立而且互不共通，而港服目前基本上是沒人的，想玩還是比較建議選台服或日服。

台服人超多

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4. 角色創立及職業相關

《劍靈2》的職業系統類似《FF14》，依據玩家所裝備的主武器而決定，只要更換武器就能即時轉換職業（當然在戰鬥期間不能切換）；因此玩家只需要一個角色就能玩到所有職業，不用一直創建新角色。至於種族方面除了外觀沒有任何分別，硬要的話說體型較小的燐族在PVP可能會有視覺優勢（其他玩家較難看清你的動作）。

但相對地因為裝備和技能都有強化系統，換到其他職業時就會需要重新強化裝備和技能；特別是技能書是超級貴，除非是課長又或很有心機打算「all-in」全力玩《劍靈2》，否則還是建議盡量集中提升1個或最多2個職業以集中提高戰力打進度；到開荒得差不多之後才考慮玩更多不同職業。

韓式MMO指定動作，喜聞樂見的（會爆掉的）裝備強化系統

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5. 商城相關

遊戲最基本的課金位就是抽取靈魂和守護靈，前者直接提供全能力加成和傷害，可簡單理解為課金武器；守護靈則是提供經驗值、負重增加等被動技能，以及可作遠征探索獲取資源。不過有玩過同為NCSoft出品的MMO《天堂》就會知道他們的抽蛋機率有多坑，除非是錢多到無處可花真課長否則不建議投資太多。

其他就是各種禮包和通行證，但感覺抵課的都不多；主要是遊戲出貨率實在難堪，但如果是，可以考慮購買每周召喚禮包、新冒險禮包和奇緣通行證拿取裡面的抽蛋券，目的不是要抽到高稀有靈魂而是開圖鑑來解鎖收集成就。